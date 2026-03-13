Eine unglückliche Ehe und eine tödliche TelefonnummerJetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 18: Eine unglückliche Ehe und eine tödliche Telefonnummer
25 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Nachdem Nachbarn den alleinlebenden Rentner Halil O. (76) länger nicht gesehen haben, alarmieren sie die Polizei. In seiner Wohnung machen die Beamten einen schrecklichen Fund: Der Mann wurde ermordet. Da es kaum Spuren gibt, rückt Videomaterial aus seinem Lieblingssupermarkt in den Fokus. Darauf ist ein Paar zu sehen, das sich vertraut mit dem Opfer unterhält. Eine am Tatort gefundene weibliche DNA-Spur macht die Ermittler aufmerksam: Führt dieser Hinweis zu den Tätern?
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins