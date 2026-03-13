Der Tote ohne Beine: Mord aus HeimtückeJetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 16: Der Tote ohne Beine: Mord aus Heimtücke
24 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Eine Spaziergängerin findet eine unscheinbare Mülltüte auf einem Feld. Der Fund, erschreckend: Leichenteile befinden sich in den Tüten, die schnell dem verschwundenen Diensthundeführer Thomas S. zugeordnet werden können. Der Polizist wurde am Tag zuvor von einer Frau als vermisst gemeldet. Was war mit dem Vater und Ehemann geschehen und wer hat diese graufenvolle Tat begannen? Warum musste Thomas S. sterben? Die Tat und die Ehefrau werfen Fragen auf.
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins