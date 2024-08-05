Wolffs Revier
Folge 1: Der Fall Kramer
45 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Völlig unerwartet wird Wolff Zeuge eines Mordes. Als er die Verfolgung des Täters aufnimmt, wird ihm das zum Verhängnis: Der Mann attackiert Wolff mit einer chemischen Substanz, die seine Augen verätzt und ihn erblinden lässt. Die Voraussetzungen zur Ergreifung des Täters stehen somit ziemlich schlecht. Die Chancen der Polizei scheinen sich nicht gerade zu verbessern, als sich herausstellt, dass das nach Wolffs Angaben angefertigte Täter-Phantombild dem Opfer gleicht ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH