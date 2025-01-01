Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier

Tot oder lebendig

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 3
Tot oder lebendig

Tot oder lebendigJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 3: Tot oder lebendig

45 Min.Ab 12

In größter Verzweiflung wendet sich die zweifache Mutter Petra Winter an Wolff: Ihre beiden Söhne wurden entführt! Bei einer Großfahndung wird die Leiche des jüngeren Kindes auf dem Schrottplatz gefunden. Schon bald stellt sich heraus, dass nur der leibliche Vater, Petras Ex-Mann Marc, der Täter sein kann. Voller Hass bringt sich der Mörder selbst um, ohne zu verraten, wo er das zweite Kind versteckt hat. Nun ist Wolff Petra Winters einzige Hoffnung, ihren Jungen wiederzufinden.

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

