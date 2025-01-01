Wolffs Revier
Folge 3: Tot oder lebendig
45 Min.Ab 12
In größter Verzweiflung wendet sich die zweifache Mutter Petra Winter an Wolff: Ihre beiden Söhne wurden entführt! Bei einer Großfahndung wird die Leiche des jüngeren Kindes auf dem Schrottplatz gefunden. Schon bald stellt sich heraus, dass nur der leibliche Vater, Petras Ex-Mann Marc, der Täter sein kann. Voller Hass bringt sich der Mörder selbst um, ohne zu verraten, wo er das zweite Kind versteckt hat. Nun ist Wolff Petra Winters einzige Hoffnung, ihren Jungen wiederzufinden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH