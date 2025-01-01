Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 8
Folge 8: Die Montagsgruppe

45 Min.Ab 12

Der Psychiater Dr. Kant wurde erschlagen. Nachdem der Arzt Therapiegruppen für gewalttätige Männer leitete, die Probleme mit der Trennung von ihrer Frau haben, gibt es gleich eine ganze Palette von potenziellen Tätern. Besonders verdächtig scheint zunächst Kants Patient Detlef Drews. Der wollte Kant kurz vor dem Mord eine Abreibung verpassen, weil er ein Verhältnis mit seiner Ex-Frau hatte ...

