Wolffs Revier
Folge 8: Die Montagsgruppe
45 Min.Ab 12
Der Psychiater Dr. Kant wurde erschlagen. Nachdem der Arzt Therapiegruppen für gewalttätige Männer leitete, die Probleme mit der Trennung von ihrer Frau haben, gibt es gleich eine ganze Palette von potenziellen Tätern. Besonders verdächtig scheint zunächst Kants Patient Detlef Drews. Der wollte Kant kurz vor dem Mord eine Abreibung verpassen, weil er ein Verhältnis mit seiner Ex-Frau hatte ...
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH