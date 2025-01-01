Wolffs Revier
Folge 9: Der dritte Mann
44 Min.Ab 12
Eines Nachts wird Kiki Wetering in der S-Bahn von einem Mann mit einem Messer bedroht. Als am nächsten Morgen die Leiche des Angreifers gefunden wird, nehmen die Beamten die Ermittlungen auf. Ein Phantombild von Kiki, die in der Nähe des Tatortes gesehen wurde, führt Wolff schließlich ins Krankenhaus. Dort liegt ein junges Mädchen, das Kiki zum Verwechseln ähnlich sieht - es ist ihre Schwester Cordula, die vor Monaten zusammengeschlagen wurde und seither im Wachkoma liegt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1