Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Der dritte Mann

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 9
Der dritte Mann

Der dritte MannJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 9: Der dritte Mann

44 Min.Ab 12

Eines Nachts wird Kiki Wetering in der S-Bahn von einem Mann mit einem Messer bedroht. Als am nächsten Morgen die Leiche des Angreifers gefunden wird, nehmen die Beamten die Ermittlungen auf. Ein Phantombild von Kiki, die in der Nähe des Tatortes gesehen wurde, führt Wolff schließlich ins Krankenhaus. Dort liegt ein junges Mädchen, das Kiki zum Verwechseln ähnlich sieht - es ist ihre Schwester Cordula, die vor Monaten zusammengeschlagen wurde und seither im Wachkoma liegt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen