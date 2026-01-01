Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 5
45 Min.Ab 12

Nach einem Jahrzehnt Gefängnis wegen Mordes an seiner Geliebten Anuk Raue ist Hartmut Berger wieder ein freier Mann. Doch kaum ist er draußen, versucht auch schon jemand, ihn zu töten. Wolff und Tom ermitteln: Eine erste heiße Spur liefert der ehemalige Zellengenosse Lutz Schneider. Der behauptet, Berger hätte im Gefängnis mit Drogen gedealt. Der Gefängnisdirektor bezweifelt jedoch diese Aussage ...

SAT.1 GOLD
