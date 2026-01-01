Wolffs Revier
Folge 5: Aus Fehlern wird man klug
45 Min.Ab 12
Nach einem Jahrzehnt Gefängnis wegen Mordes an seiner Geliebten Anuk Raue ist Hartmut Berger wieder ein freier Mann. Doch kaum ist er draußen, versucht auch schon jemand, ihn zu töten. Wolff und Tom ermitteln: Eine erste heiße Spur liefert der ehemalige Zellengenosse Lutz Schneider. Der behauptet, Berger hätte im Gefängnis mit Drogen gedealt. Der Gefängnisdirektor bezweifelt jedoch diese Aussage ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1