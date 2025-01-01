Wolffs Revier
Folge 7: Im Zwielicht
45 Min.Ab 12
Als der 19-jährige Cem Khavari in eine Verkehrskontrolle gerät, entdecken die Beamten, dass im Kofferraum des Autos die Leiche des Fahrzeugeigentümers Erol Üner liegt. Im Verhör gibt Cem an, dass er den Wagen auf dem Gelände der Firma Schacht abgeholt habe, wo der Tote im Wachdienst gearbeitet hat. Wolff und Tom beginnen sofort mit ihren Ermittlungen, die jedoch unerwartet verlaufen ...
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1