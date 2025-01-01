Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier

Im Zwielicht

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 7
Im Zwielicht

Im ZwielichtJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 7: Im Zwielicht

45 Min.Ab 12

Als der 19-jährige Cem Khavari in eine Verkehrskontrolle gerät, entdecken die Beamten, dass im Kofferraum des Autos die Leiche des Fahrzeugeigentümers Erol Üner liegt. Im Verhör gibt Cem an, dass er den Wagen auf dem Gelände der Firma Schacht abgeholt habe, wo der Tote im Wachdienst gearbeitet hat. Wolff und Tom beginnen sofort mit ihren Ermittlungen, die jedoch unerwartet verlaufen ...

