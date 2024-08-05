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Wolffs Revier

Venusfalle

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 2vom 05.08.2024
Venusfalle

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Folge 2: Venusfalle

45 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12

Der rassige Latin Lover Ronaldo Cortez findet nach einer heißen Liebesnacht den Tod. Die Polizei ist sich sicher, dass er von seiner Frau Maria ermordet wurde. Doch die geheimnisvolle Schönheit hat ein wasserdichtes Alibi. Außerdem verstärken sich die Hinweise, dass die junge Tanzschülerin Karen Mühlheim die Täterin ist ...

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