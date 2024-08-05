Wolffs Revier
Folge 2: Venusfalle
45 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Der rassige Latin Lover Ronaldo Cortez findet nach einer heißen Liebesnacht den Tod. Die Polizei ist sich sicher, dass er von seiner Frau Maria ermordet wurde. Doch die geheimnisvolle Schönheit hat ein wasserdichtes Alibi. Außerdem verstärken sich die Hinweise, dass die junge Tanzschülerin Karen Mühlheim die Täterin ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH