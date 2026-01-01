Wolffs Revier
Folge 4: Taxi zum Mond
44 Min.Ab 12
Die Berliner Polizei ermittelt wegen einer Reihe von Raubmorden an Taxifahrern. Schon bald stellt sich heraus, dass es sich bei den Delikten um einen Rachefeldzug des Taxifahrers Werner Stever handelt. Der ist der festen Meinung, dass seine ehemaligen Arbeitskollegen seinen Kiosk in Brand gesteckt haben, wobei seine Enkelin schwer verletzt wurde. Wolff muss schnell handeln, denn Stever verfällt langsam dem Wahnsinn und wird immer unberechenbarer ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH