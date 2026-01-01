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Wolffs Revier

Taxi zum Mond

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4
Taxi zum Mond

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Wolffs Revier

Folge 4: Taxi zum Mond

44 Min.Ab 12

Die Berliner Polizei ermittelt wegen einer Reihe von Raubmorden an Taxifahrern. Schon bald stellt sich heraus, dass es sich bei den Delikten um einen Rachefeldzug des Taxifahrers Werner Stever handelt. Der ist der festen Meinung, dass seine ehemaligen Arbeitskollegen seinen Kiosk in Brand gesteckt haben, wobei seine Enkelin schwer verletzt wurde. Wolff muss schnell handeln, denn Stever verfällt langsam dem Wahnsinn und wird immer unberechenbarer ...

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