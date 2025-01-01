Wolffs Revier
Folge 11: Heiße Suppe
46 Min.Ab 12
Um ihrer blinden Mutter eine Laserbehandlung in den USA finanzieren zu können, brechen die Geschwister Mikkie und Alex McGregor in ein CD-Lager ein. Als sie mit der Beute über die Dächer einer alten Lagerhalle durch eine marode Stelle im Dach fallen, finden sie nicht nur einen alten Tank mit chemischer Flüssigkeit, sondern auch noch die Leiche von Kristina Paluczek ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1