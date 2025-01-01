Wolffs Revier
Folge 6: Au Pair
44 Min.Ab 12
Ein Pärchen will beim nächtlichen Bad im Schlachtensee die Leiche einer jungen Frau gesehen haben - Tom und Wolff können jedoch keine Tote finden. Als die beiden Beamten die Vermisstenkartei durchgehen, kommen sie auf die Spur des französischen Au-Pair-Mädchens Simone. Eine Befragung der Gastfamilie und von Simones Freundin erhärtet den Verdacht, dass es sich bei der scheinbar unauffindbaren Leiche um die vermisste Französin handelt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
