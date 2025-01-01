Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Au Pair

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 6
Au Pair

Au PairJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 6: Au Pair

44 Min.Ab 12

Ein Pärchen will beim nächtlichen Bad im Schlachtensee die Leiche einer jungen Frau gesehen haben - Tom und Wolff können jedoch keine Tote finden. Als die beiden Beamten die Vermisstenkartei durchgehen, kommen sie auf die Spur des französischen Au-Pair-Mädchens Simone. Eine Befragung der Gastfamilie und von Simones Freundin erhärtet den Verdacht, dass es sich bei der scheinbar unauffindbaren Leiche um die vermisste Französin handelt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen