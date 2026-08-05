Rezept aus "Das große Backen": Tonka-Mango-Maracuja-Torte "Spiele-Klassiker"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Köstliches Comeback" von Elli aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Elli

Backzeit: 15 Minuten (je Boden)

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 3x Backform 25,4 x 25,4 cm

Für den Tonka-Boden:

Den Backofen vorheizen. Backpapier in der Größe des Backformbodens ausschneiden und in den Boden legen. 4 Eier, 1 Prise Salz, 120 g Zucker und ¼ Tonkabohne mindestens 10 Minuten sehr luftig aufschlagen. 1 TL Vanilleextrakt dazugeben. 40 ml Sonnenblumenöl und 40 ml Milch einfließen lassen. 210 g Mehl, 20 g Speisestärke und 1 TL Backpulver miteinander vermengen, sieben und vorsichtig unter die Ei-Zucker-Masse heben. Die Biskuitmasse gleichmäßig in die Backform füllen und im vorgeheizten Backofen backen. Mit der Stäbchenprobe prüfen, ob der Biskuitboden durchgebacken ist. Den fertigen Biskuitboden sofort mit einem Messer vorsichtig am Rand entlangfahren, kopfüber auf ein viereckiges Kuchengitter stürzen und das Backpapier behutsam abziehen. Den Boden 5 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen und anschließend für 15 Minuten zum Auskühlen ins Gefrierfach geben.

Für die zwei weiteren Böden diesen Vorgang zweimal wiederholen.

Für das Mango-Maracuja-Curd:

Die Mango in einem Topf weichkochen und anschließend pürieren, 50 ml Maracujasaft mit der Speisestärke glattrühren, den restlichen Saft mit Zucker und Yuzusaft in den Topf geben und das Stärke-Gemisch ebenfalls hinzufügen, gut verrühren. Den Inhalt der Passionsfrüchte dazugeben und unter ständigem Rühren aufkochen, vom Herd nehmen und die Butter in der Masse schmelzen lassen. Das Curd auf eine große Platte füllen, mit Frischhaltefolie luftdicht abdecken und für fünf Minuten ins Gefrierfach geben, danach nach dem Kühlen mit einem Schneebesen glattrühren und in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und zur Seite legen.

Für die Yuzu-Mascarpone-Creme:

Die Sahne mit Sahnesteif halbsteif aufschlagen und bereitstellen. Mascarpone, Frischkäse, Puderzucker, Vanilleextrakt und Yuzusaft glattrühren, die aufgeschlagene Sahne unter die Mascarpone-Creme heben und die fertige Creme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und zur Seite legen.

Für die Schweizer-Buttercreme:

Eiweiß, Salz und Zucker über einem Wasserbad unter Rühren auf etwa 70 °C erhitzen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat. Die Eiweiß-Zucker-Masse in eine Rührschüssel geben und auf höchster Stufe 10 bis 15 Minuten aufschlagen, bis sie fest ist und sich die Schüssel kühl anfühlt. Zimmerwarme Butter stückweise unterrühren und so lange weiterschlagen, bis eine feste, cremige und glänzende Buttercreme entsteht. Vanilleextrakt dazu geben und circa 5 Minuten weiter rühren. Buttercreme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und zur Seite legen.

Für die Tränke:

Maracujasaft, Maracujalikör und Yuzusaft miteinander vermischen und bereitstellen. Die Tonkabohne reiben und dazugeben.

Für die Fertigstellung:

Die Tonka-Böden je 2,5 cm dick schneiden und alle gleich tränken. Den ersten Boden auf die Tortenplatte legen, mit der Schweizer-Buttercreme einen Isolierrand spritzen, mit Yuzu-Mascarpone-Creme und Mango-Maracuja-Curd abwechselnd Bahnen spritzen, den zweiten Boden auflegen und alles wiederholen. Den letzten Boden zum Schluss umgedreht auf die Torte legen. Die Torte komplett mit Schweizer-Buttercreme dünn einstreichen, um die Krümel zu binden. Die Torte im Gefrierfach durchkühlen lassen.

Für die Dekoration:

Aus schwarzem Fondant 40 kleine Kreise mit einem Kreis-Ausstecher ausstechen, aus blauem, rotem, gelbem und grünem Fondant jeweils 4 Figuren modellieren und zur Seite legen. Roten, grünen, gelben und blauen Fondant ausrollen und jeweils zu einem Quadrat (5 x 5 cm) und vier kleine Kreise ausstechen, aus weißem Fondant einen Würfel formen und mit 21 kleinen ausgestochenen Kreisen die Seiten mit den Zahlen 1 bis 6 bekleben. Die Deko aushärten lassen, die Torte aus dem Gefrierfach holen und mit Buttercreme final einstreichen. Für 5 Minuten in das Gefrierfach stellen, den gelben Fondant auf 45 x 45 cm ausrollen. Die Torte aus dem Gefrierfach holen und mit Fondant eindecken, aus rotem Fondant 4 gleichlange Streifen für oben schneiden (26 x 1cm) und mit etwas Zuckerkleber kleben. Ebenfalls aus rotem Fondant 1,5 cm breite lange Streifen schneiden und am unteren Rand der Torte mit Kleber befestigen. Die Dekoration wie auf einem "Mensch ärgere dich nicht"-Spielbrett auf der Torte anbringen und mit einem schwarzen Lebensmittelstift die Linien sowie die Pfeile zeichnen.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".