Rezept aus "Das große Backen": Brandteig-Churros "Heiße Himbeere"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Brandheiße 100" von Andre aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Brandteig-Churros-Rezept von Andre

Backzeit: ca. 4-5 Minuten

Temperatur: 170-180 °C (Frittieröl)

Backform: 1x Kochtopf

Für die Brandteig-Churros:

Wasser, Milch, Zucker, Butter und Salz in einen Topf geben und einmal aufkochen lassen und alles gut verrühren. Topf vom Herd nehmen und das Mehl hinzugeben. Alles zusammen gut verrühren und zurück auf den Herd stellen.

Den Teig im Topf abbrennen und dann in eine Schüssel umfüllen und circa 5 min abkühlen lassen. Dann die Eier mit einer Gabel verquirlen und nach und nach mit einem Kochlöffel unterrühren, bis ein cremiger Teig entsteht.

Das Öl in einer hohen Pfanne oder Topf auf 170 °C bis 180 °C erhitzen. Den Teig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und auf zugeschnittene Backpapierstreifen 13 cm lange Streifen aufspritzen.

Jeweils 2 bis 3 Streifen mit dem Backpapier ins heiße Öl geben. Backpapier aus dem Öl entfernen und die Churros 3 bis 4 Minuten frittieren. In einer kleinen Schale Zucker und Zimt vermengen. Die fertigen Churros auf einem Küchenkrepp entfetten und in der Zimt-Zucker-Mischung wälzen.

Für die Pistazien-Creme:

Die weiße Kuvertüre vorsichtig über einem Wasserbad schmelzen. Vanilleextrakt zur Sahne geben und zusammen leicht erwärmen. In einer Schüssel die Sahne, Kuvertüre und das Pistazienmus zusammen glattrühren. Puderzucker und Salz einrühren und die Masse abkühlen lassen.

Für die Himbeer-Creme:

Himbeeren, Zucker und Zitronensaft in einen Topf geben und unter Rühren erhitzen, bis es eine homogene Masse ergibt. Die Masse durch ein Sieb streichen und die entkernte Masse wieder in den Topf geben. Eine Prise Tonkabohne mit einer kleinen Reibe in die Masse geben.

Stärke mit dem Wasser glattrühren und in das heiße Himbeerpüree geben. Unter Rühren 1 bis 2 Minuten köcheln, bis die Masse andickt. Das Püree bis zur Weiterverarbeitung abkühlen lassen

Für die Fertigstellung:

Die Pistazien-Creme in einen Spritzbeutel mit einer Fülltülle füllen. Die Fülltülle in die fertigen Churros einführen und mit der Pistazien-Creme füllen.

Für die Dekoration:

Pistazienkerne in einer Pfanne kurz anrösten und in einem Zerkleinerer/Mixer kurz grob zerkleinern. Weiße Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen und in eine Dosierflasche füllen.

Mit der Flasche die geschmolzene Kuvertüre über die Churros in waagerechten Linien verteilen. Die grob gemahlenen Pistazienkerne über die Churros streuen.

Dann die Himbeer-Creme in einen Spritzbeutel füllen und die Spitze des Beutels abschneiden, so dass eine circa 0,5 cm große Öffnung entsteht. Die Himbeer-Creme der Länge nach in Wellenbewegung über die Churros spritzen. Zuletzt die Himbeeren zerkleinern und über das Himbeerpüree streuen.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".