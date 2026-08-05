Rezept aus "Das große Backen": Brandteig-Eclairs "Frühlingsfunke"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Brandheiße 100" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Brandteig-Eclair-Rezept von Oxana

Backzeit: 25-30 Minuten

Temperatur: 240 °C (Vorheizen) + 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Teflon Backunterlage, 1x Backblech

Für den Brandteig-Eclairs:

Backofen auf 240 °C vorheizen. Milch, Wasser, Butter, Salz und Zucker in einem Topf langsam zum Kochen bringen. Den Topf kurz von der Kochstelle nehmen und zügig das Mehl unterrühren. Wieder auf den Herd stellen und rühren, bis sich am Topfboden ein hellbrauner Belag bildet und der Teig sich zu einer Kugel formt. Den Teig in eine Küchenmaschine umfüllen und auf niedriger Stufe verrühren, bis er sich etwas abgekühlt hat (circa 60 °C).

Die Eier in einer Schüssel verquirlen und unter Rühren auf mittlerer Stufe in 3 bis 4 Portionen zum Teig geben. Weiter rühren, bis eine glatte Masse entsteht. Den Teig in einen Spritzbeutel mit einer offenen Sterntülle füllen. Das Backblech umdrehen, mit einer Teflonmatte belegen und die Eclairs darauf spritzen. Mit Puderzucker bestreuen. In den Backofen schieben und die Temperatur sofort auf 175 °C reduzieren. Während des Backens die Backofentür nicht öffnen. Die fertigen Eclairs aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

Für die Frischkäse-Creme:

Schlagsahne und Puderzucker zum Frischkäse geben und alles zu einer glatten Masse aufschlagen.

Für das Mango-Gelee:

Zucker und Pektin vermischen. Das Mangopüree in einen kleinen Topf füllen und auf den Herd stellen. Wenn das Püree etwa 50 °C erreicht hat, die Zuckermischung einrieseln lassen. Zum Kochen bringen und circa 1 Minute kochen lassen. Danach in einen Spritzbeutel mit einer Fülltülle umfüllen und abkühlen lassen.

Für die Mango-Schoko-Glasur:

Gelatine in kaltem Wasser einweichen und zum Quellen beiseitestellen. Mangopüree und Sahne fast bis zum Kochen erhitzen, die Kuvertüre hinzufügen und mit dem Stabmixer durchmixen. Die Gelatine schmelzen, zur Glasur geben und nochmals mit dem Stabmixer durchmixen. Die Glasur sofort oben auf die mit Creme gefüllte Eclairs auftragen.

Für die Fertigstellung:

Die Frischkäse-Creme in einen Spritzbeutel mit Fülltülle füllen (etwas von der Creme für die Dekoration zurückbehalten). Die Eclairs zuerst mit der Frischkäse-Creme füllen, anschließend mit dem Mango-Gelee befüllen. Danach die Glasur auftragen, indem man die Oberseite der Eclairs in die Glasur eintaucht.

Für die Dekoration:

Die übrige Frischkäsecreme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und am Rand des Eclairs Tupfen aufspritzen. Mit Blattgold, Blumen aus Schokoladenglasur und Lebensmittelfarbe und Frischkäse-Creme dekorieren.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".