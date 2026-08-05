Rezept aus "Das große Backen": Brandteig-Kränze "Bratapfel Paris Brest"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Brandheiße 100" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Brandteig-Kränze-Rezept von Anna

Backzeit: 16 Minuten + 8 Minuten

Temperatur: 200 °C Ober-/Unterhitze + 160°C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech

Für die Brandteig-Kränze:

Den Ofen vorheizen. Auf ein Backpapier 6 Kreise mit 5 cm Durchmesser zeichnen. Wasser, 120 g Milch, Zimt, Salz und Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze leicht zum Kochen bringen. Anschließend in einem Schub das Mehl hinzugeben, den Teig zu einem Kloß vermengen und circa 2 Minuten abbrennen, bis sich eine weiße Schicht am Boden des Topfes bildet. Die Masse in die Küchenmaschine geben und kurz rühren, damit der Teig abkühlt. Nach und nach 4 bis 5 Eier (je nach Teigkonsistenz) unter ständigem Rühren in die Masse geben, wobei das letzte Ei verquirlt hinzugegeben wird. Die Masse so lange schlagen, bis der Teig schöne Spitzen zieht. Den Teig in einen Spritzbeutel mit einer Sterntülle geben und diesen entlang der eingezeichneten Kreise spritzen. Das eine Ei mit 1 TL Milch vermengen und ganz vorsichtig über die Kringel pinseln. Die Kringel bei 200 °C 16 Minuten backen, dann die Temperatur auf 160 °C reduzieren und weitere 8 Minuten backen. Den Ofen ausschalten und einen Holzlöffel in die Ofentür klemmen, die Kringel so 5 Minuten ausdampfen lassen. Dann bei Zimmertemperatur vollständig abkühlen lassen.

Für die Vanille-Zimt-Creme:

Eigelb, Stärke, Zimt, Zucker, Vanillezucker und Vanillepaste mit etwas Milch in einem Topf unter ständigem Rühren erhitzen. Die restliche Milch hinzugeben und den Pudding bei mittlerer Hitze kochen. Den Pudding auf einen Teller geben, mit Frischhaltefolie abdecken und im Gefrierfach abkühlen lassen. Die Butter in der Küchenmaschine weiß aufschlagen. Den abgekühlten Pudding nach und nach zur Butter geben und zu einer homogenen Creme schlagen.

Für das Haselnuss-Mandel-Praliné:

Die Haselnüsse und Mandeln in einer Pfanne bei geringer Hitze circa 10 Minuten rösten. Parallel in einem Topf den Zucker bei geringer und anschließend mittlerer Hitze schmelzen bzw. karamellisieren. Die gerösteten Nüsse von der Haut befreien und das Karamell über diese gießen. Die karamellisierten Nüsse kurz abkühlen lassen (z.B. auf einer Silikonmatte) und anschließend in einem Multizerkleinerer zu meinem Praliné mixen. Das Praliné in einen Spritzbeutel mit Lochtülle geben.

Für die Bratäpfel-Füllung:

Die Äpfel schälen und würfeln. Die Apfelwürfel in einem Topf mit dem Apfelsaft, Zimt und Zucker erhitzen, bis die Äpfel weich sind. Die Äpfel in ein Sieb geben und den Saft abtropfen lassen.

Für die Fertigstellung und Dekoration:

Die Kringel vorsichtig aufschneiden. Auf die untere Hälfte je etwas Praliné geben, anschließend kleine Cremetupfen aufspritzen und auf die Creme etwas Bratäpfel-Füllung geben. Die Deckel wieder aufsetzen. Die obere Hälfte der Kringel je mit Puderzucker bestreuen. Die restliche Creme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben. Auf die Kringel Tupfen spritzen und diese mit Haselnusskrokant, Bratäpfel-Füllung und Mandeln dekorieren.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".