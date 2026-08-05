Rezept aus "Das große Backen": Brandteig-Riegel "Sesam backe dich!"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Brandheiße 100" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Brandteig-Riegel-Rezept von Jenny

Backzeit: ca. 35 Minuten

Temperatur: 190 °C Ober/Unterhitze

Backform: 1x Backblech 30x40 cm

Für die Brandteig-Riegel:

Den Backofen vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Wasser, Milch, Butter, Salz und Zucker in einem Topf aufkochen. Die Butter vollständig schmelzen lassen. Das Mehl auf einmal zugeben und mit einem Holzlöffel kräftig rühren, bis sich ein Teigklumpen bildet und sich am Topfboden eine weiße Schicht absetzt. Den Teig 1 bis 2 Minuten abbrennen. Den Teig in eine Schüssel geben und 5 Minuten abkühlen lassen. Die Eier einzeln unterrühren. Nach jedem Ei gründlich einarbeiten. Der Teig soll glänzen und schwer reißend vom Spatel fallen. Den Teig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen. Pro Riegel vier Bahnen dicht nebeneinander spritzen (hin–zurück–hin–zurück), damit breite Riegel entstehen. Der Teig ist für 8 Riegel. 30 bis 35 Minuten backen. Ofentür die ersten 25 Minuten nicht öffnen.

Zum Schluss einen Kochlöffel einklemmen und 5 Minuten nachtrocknen.

Für das Orangen-Gel:

Den Saft aus den fünf Orangen pressen. Orangensaft mit Zucker in einem Topf verrühren. Stärke und Butter einrühren und aufkochen lassen. Flüssigkeit in eine flache Schale geben und im Gefrierschrank für circa 10 bis 15 Minuten vollständig gelieren lassen. Das Gel glatt pürieren, bis eine streichfähige Konsistenz entsteht. Die drei Orangen würfeln und vorsichtig unterheben.

Für die schwarze Sesam-Mascarpone-Creme:

Den Mascarpone glattrühren. Die schwarze Sesampaste, Salz und Puderzucker unterrühren. Die Sahne mit veganem Sahnestandmittel steif schlagen. Ein Drittel der geschlagenen Sahne vorsichtig unter den Sesam-Mascarpone rühren. Den Rest unterheben und die Creme bis zur Verwendung kühl stellen.

Für die Fertigstellung:

Die Brandteig-Riegel horizontal aufschneiden. In einen Spritzbeutel einen Streifen Sesampaste geben und dann mit der Sesam-Mascarpone-Creme füllen. Unten einen Streifen Orangen-Gel setzen. Die untere Hälfte großzügig mit schwarzer Sesam-Mascarpone-Creme füllen. Optional einige zusätzliche Orangenwürfel einlegen. Deckel leicht schräg aufsetzen.

Für die Dekoration:

Mit Puderzucker abstäuben und mit Blüten dekorieren.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".