Rezept aus "Das große Backen": Brandteig-Windbeutel "Kegel voller Freude"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Brandheiße 100" von Sandra aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Brandteig-Windbeutel-Rezept von Sandra

Backzeit: 25 Minuten

Temperatur: 200 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech

Für die Brandteig-Windbeutel:

Die Milch zusammen mit Wasser, der Butter, Zucker und einer Prise Salz in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Die Butter vollständig schmelzen lassen. Das Mehl auf einmal in die kochende Flüssigkeit geben. Mit einem Kochlöffel kräftig rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig bei mittlerer Hitze weiterrühren, bis er sich als geschlossener Kloß vom Topfboden löst und sich am Boden eine helle Schicht bildet. Teig abkühlen lassen. Den Teig in eine Schüssel geben und einige Minuten abkühlen lassen. Eier unterarbeiten. Die Eier einzeln zum Teig geben und jeweils vollständig unterrühren. Erst wenn ein Ei eingearbeitet ist, das nächste hinzufügen. Der fertige Teig ist glatt, glänzend und zäh reißend.

Für die Vanille-Tonka-Mascarpone-Creme:

Die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark sorgfältig auskratzen. Die Milch zusammen mit dem Zucker, dem Vanillemark und der ausgekratzten Vanilleschote in einen Topf geben und langsam erwärmen. Etwas von der abgemessenen Milch abnehmen und mit dem Vanillepudding-Pulver glattrühren. Sobald die Milch heiß ist, die angerührte Puddingmischung unter ständigem Rühren einfließen lassen und alles aufkochen, bis der Pudding deutlich eindickt. Die Vanilleschote entfernen. Den Pudding in eine Schüssel füllen, direkt an der Oberfläche mit Frischhaltefolie abdecken und vollständig auskühlen lassen.

Den Mascarpone mit Sahne, Sahnesteif und Puderzucker in eine Rührschüssel geben und steif schlagen. Etwas Tonkabohnenpaste unterrühren. Den vollständig abgekühlten Vanillepudding portionsweise unterheben, bis eine glatte, cremige Vanille-Mascarpone-Creme entsteht. Bis zur Verwendung kühl stellen.

Für den Karamell-Überzug:

Den Zucker zusammen mit dem Wasser in eine große Pfanne oder einen Topf geben. Die Mischung bei mittlerer Hitze erwärmen, ohne umzurühren. Den Zucker langsam schmelzen lassen. Den Topf gelegentlich leicht schwenken, damit sich der Zucker gleichmäßig verteilt.

Sobald der Zucker vollständig geschmolzen ist und eine goldbraune Farbe annimmt, den Topf vom Herd ziehen. Das Karamell nicht zu dunkel werden lassen, sonst schmeckt es bitter.

Für die Fertigstellung:

Den fertigen Brandteig in einen Spritzbeutel geben und mit einer Lochtülle 20 Kleckse auf das mit einem Backpapier ausgelegtem Backblech geben. Die Spitzen der Brandteigkleckse mit einem nassen Finger etwas runter drücken und streichen, sodass eine Kuppel entsteht. Den Brandteig anschließend bei 200 °C für 20 bis 25 Minuten in den Backofen geben. Wichtig: Die Ofentür nicht öffnen, bis der Teig fertig gebacken ist, da die Wundbeutel sonst zusammenfallen. Nach dem Backen die Windbeutel ordentlich auskühlen lassen. Währenddessen die Vanille-Tonka-Mascarpone-Creme in einen Spritzbeutel mit Fülltülle füllen. Sobald die Windbeutel abgekühlt sind, diese mit der Creme füllen. Wichtig: nicht zu viel Creme in den Windbeutel geben, da diese sonst rausläuft. Die Windbeutel anschließend mit der oberen Seite im Karamell schwenken und zur Seite stellen.

Für die Dekoration:

Einen Kegel auf das goldene Cakeboard geben. Nun einen Zahnstocher in den Kegel schieben und einen gefüllten Windbeutel draufgeben. Das so lange wiederholen, bis der Kegel vollständig mit den Windbeuteln bedeckt ist. Anschließend das Blattgold auf den Windbeutel verteilen. Zum Kaschieren des Kegels die Blumen in den noch vorhandenen Lücken verteilen, sodass ein ansehnliches Bild entsteht.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".