Rezept aus "Das große Backen": Buttercremetorte "Birthday-Bratapfel"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Michael aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Buttercremetorten-Rezept von Michael

Backzeit: 22-25 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Backring Ø 20 cm

Für den Spekulatius-Boden:

Den Backofen auf 170 °C vorheizen. Die Backringe mit Backpapier einschlagen. Die Eier zusammen mit dem Zucker, Vanillezucker und Salz ca. 5 Minuten auf mittlerer Stufe schaumig aufschlagen. Milch und Öl nach und nach hinzufügen und ca. 5 Minuten weiter rühren. Das Mehl sieben und mit dem Backpulver mischen und vorsichtig unter die Ei-Zucker-Mischung heben. Die Spekulatius-Kekse in einem Mixer sehr fein zerkleinern unter ebenfalls vorsichtig in die Teigmasse heben. Den Teig gleichmäßig in die vorbereiteten Backringe füllen und für ca. 22 bis 25 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Stäbchenprobe machen und den Boden auskühlen lassen.

Für die Marzipan-Bratapfel-Füllung:

Marzipan mit ca. 100 ml Apfelsaft mit einem Stabmixer fein pürieren. Den restlichen Apfelsaft, Vanillepuddingpulver, Zucker und Zimt in einer Schüssel vermischen und zur Seite stellen. Die Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und in einen Topf geben. Apfelstücke mit dem Zitronensaft ca. 10 Minuten aufkochen (Äpfel sollten noch "Biss" haben). Zum Schluss die Marzipan-Mischung und das Apfelsaft-Gemisch hinzugeben und etwas andicken lassen. Die Masse gut auskühlen lassen.

Für die Zimt-Buttercreme:

Die weiche Butter für ca. 8 Minuten cremig schlagen. Die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker und Zimt in einer Rührschüssel verrühren und über einem Wasserbad die Masse auf ca. 75 bis 80 °C unter ständigem Rühren, erhitzen. Anschließend die Masse vom Wasserbad runternehmen und auf ca. 25 °C kalt schlagen. Tipp: Die Rührschüssel in eine Schüssel mit kaltem Wasser stellen und rühren. Sobald die Eimasse abgekühlt ist, nach und nach in die Butter mischen und gut verrühren.

Für die Fertigstellung:

Die Böden mit Hilfe einer Tortenbodensäge gleichmäßig in 4 waagerechte Böden schneiden. Einen Boden auf der Tortenplatte fixieren und mit ca. 175 bis 200 g von der Zimt-Buttercreme bestreichen und mit einem Spritzbeutel mit Lochtülle einen Stützring aufdressieren. Die Apfel-Marzipan-Füllung mittig verteilen und glattstreichen. Nun den zweiten und dritten Boden platzieren und wie zuvor mit Zimt-Buttercreme und Marzipan-Bratapfel-Füllung füllen. Den letzten Boden mit einer dünnen Schicht Buttercreme bestreichen (der Tortenboden kann gerne durchschimmern) und Torte in die Kühlung geben. Den Tortenring lösen, Tortenfolie abziehen und die Torte dünne mit Buttercreme einstreichen und glattziehen (auch hier können die Böden noch sichtbar sein).

Für die Dekoration:

Aus einem Apfel 3 bis 4 Spalten schneiden und in braunem Zucker wälzen und in der Pfanne karamellisieren. Anschließend abkühlen lassen. Apfelspalten auf der Torte platzieren und 3-4 Tupfen Buttercreme mit einer Spritztülle aufdressieren. Zum Schluss mit Sternanis und Zimtstange dekorieren und dezent mit Zimt und Kakao bestreuen.