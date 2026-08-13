Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Sandra aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die "Herzhafte Pide" von Sandra

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Pide-Rezept von Sandra

Backzeit: 20 Minuten

Temperatur: 220 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech

Für den Hefeteig:

Hefe zusammen mit dem Zucker in das lauwarme Wasser geben und etwa 5 Minuten stehen lassen, damit sich die Hefe aktiviert. Mehl und Salz in eine Schüssel geben und vermischen. Das Hefewasser und das Öl zum Mehl geben und alles zunächst grob miteinander vermengen. Den Teig anschließend etwa 8 bis 10 Minuten kräftig kneten, bis eine weiche, elastische und geschmeidige Konsistenz entsteht. Den Teig zu einer Kugel formen und zurück in die Schüssel legen. Die Schüssel mit einem Tuch abdecken und den Teig an einem warmen Ort, zum Beispiel im Ofen bei 20 °C, etwa 40 bis 50 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat.

Für die Fertigstellung:

Den Ofen vorheizen. Den aufgegangenen Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche oval auf etwa 30 bis 40 cm ausrollen. Den geriebenen Mozzarella gleichmäßig auf der Teigfläche verteilen und die Sucuk-Scheiben darauflegen. Dabei etwas Rand freilassen, damit dieser später umgeschlagen werden kann. Die langen Seiten des Teigs leicht nach innen klappen, sodass die Füllung eingefasst wird, und die Enden sanft zusammendrücken und etwas eindrehen, um die typische Schiffchenform zu erhalten. Die Ränder mit Eigelb bestreichen und Sesam aufstreuen. Die Pide auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im vorgeheizten Ofen backen. Nach dem Backen die Ränder mit Butter einstreichen und 5 Minuten leicht abgedeckt ruhen lassen. Paprikaflocken und gehackte Petersilie über die Pide streuen.

Für den Curry-Dattel Dip:

Frischkäse und Schmand in eine Schüssel geben und glattrühren. Datteln fein hacken oder pürieren und zu der Frischkäse-Schmand-Mischung geben. Currypulver, Honig, Pfeffer und Salz hinzufügen. Eine halbe Knoblauchzehe durch die Knoblauchpresse pressen und ebenfalls unter die Mischung rühren. Alles gut verrühren, bis eine gleichmäßige, cremige Konsistenz entsteht. Den Dip vor dem Servieren etwa 15 Minuten ziehen lassen, damit sich die Aromen verbinden.