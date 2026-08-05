Rezept aus "Das große Backen": Erdbeer-Mascarpone-Torte "Doppellecker-Bus"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Köstliches Comeback" von Andre aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Andre

Backzeit: 45-50 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x eckige Springform 23x33cm

Für den Mohn-Boden:

Den Backofen auf 170 °C Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Backform am Boden mit Backpapier auslegen. Eier mit dem Zucker circa 10 Minuten hell aufschlagen. Mehl und Backpulver in eine Schüssel sieben. Mohn hinzugeben und alles vermischen. Öl und Vanilleextrakt zur Eimasse einrühren. Die Mehlmischung auf niedriger Stufe löffelweise in die Eimasse einrühren. Teig in die Backform geben und circa 45 bis 50 Minuten backen. Eine Stäbchenprobe machen.

Für die weiße Schoko-Mascarpone-Creme:

Die Kuvertüre kleinhacken, die Sahne in einem Topf aufkochen lassen und zu der Kuvertüre geben. Wenn sich die Kuvertüre vollständig aufgelöst und sich mit der Sahne verbunden hat, die Masse abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Wenn die Ganache kühl ist, diese mit einem Handrührgerät kurz aufschlagen. Danach den Mascarpone hinzugeben und nochmal alles zusammen verrühren.

Für das Erdbeer-Curd:

Die Erdbeeren fein pürieren mit einem Pürierstab und in einem Topf geben. Ebenfalls den Zitronensaft, Zucker und Salz hinzugeben und alles kurz aufkochen lassen. Danach auf mittlerer Hitze 2 Minuten köcheln lassen. In einer Schüssel die Eier und das Eigelb verquirlen. ¼ der Erdbeersoße in die Eimasse einrühren und danach alles in den Topf geben und zusammen gut verrühren, bis eine dickliche Masse entsteht. Topf dann vom Herd ziehen und die Butter gewürfelt ebenfalls unterrühren. Bis zur Weiterverarbeitung kühl stellen.

Für die Vanille-Buttercreme:

Butter in einer Küchenmaschine schaumig schlagen. Puderzucker sieben und einrieseln lassen. Danach Vanilleextrakt hinzugeben und nochmal 2 Minuten alles miteinander verrühren.

Für die Vanille-Milch-Tränke:

Milch und Vanillezucker in einem Topf erwärmen, bis sich der Zucker aufgelöst hat

Für den Cornflakes-Thymian-Crunch:

Drei Viertel der Kuvertüre über einem Wasserbad auf 40 °C bis 45 °C schmelzen. Schüssel vom Wasserbad nehmen und die restliche Kuvertüre einrühren, bis die Temperatur auf 26 °C bis 27 °C abkühlt. Schokolade über dem Wasserbad erneut auf circa 28 °C bis 29 °C erwärmen. Den Thymian abzupfen und kleinhacken. Cornflakes und Thymian zur Kuvertüre geben und alles gut vermischen.

Für die weiße Ganache:

Kuvertüre grob hacken und in eine Schüssel geben. Die Sahne in einem Topf kurz aufkochen lassen und danach über die Kuvertüre gießen. Kuvertüre und Sahne verrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Frischhaltefolie über die Masse legen und bis zur Verarbeitung bei Seite stellen.

Für die Fertigstellung:

Den abgekühlten Boden in 2 Teile zuschneiden, mit den Maßen 24 x 8,5 cm.

Die Bodenteile nochmal waagerecht in 3 gleichgroße Teile schneiden. 2 Teile der Böden am vorderen linken Teil ein kleines Quadrat ausschneiden (Motorhaube). Im hinteren Teil der 3 ersten Böden am hinteren linken Teil ebenfalls ein Quadrat ausschneiden (Einstieg Bus).

4 Böden mit der Tränke beträufeln und mit dem noch weichen Cornflakes-Thymian-Crunch bestreichen und an den Rändern mit der Vanille-Buttercreme einen Schutzring spritzen. Danach ersten Boden auf die Tortenplatte legen. Dann die weiße Schoko-Mascarpone-Creme gleichmäßig mit einem Spritzbeutel auf der Crunch-Schicht verteilen. Drei längliche Linien in die Creme streichen und den Erdbeer-Curd einfüllen. Den nächsten Tortenboden auflegen und das Ganze wiederholen, mit dem dritten Boden deckeln.

Die bereits entstandene Torte mit 4 Tortenstützen sichern. Dann die zweite Tortenplatte auflegen und wieder verfahren, wie zuvor beim Stapeln und Füllen. Torte kurz kaltstellen.

Danach die Torte mit der Ganache einstreichen und erneut kühl stellen.

Für die Dekoration:

Die Fondant-Elemente des Busses wie Fenster, Kühlergrill, Reifen und Lampen, ausschneiden und modellieren. Die gekühlte Torte mit dem roten Fondant eindecken und die weiteren Elemente mit Lebensmittelkleber befestigen.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".