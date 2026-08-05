Rezept aus "Das große Backen": Kokos-Mascarpone-Biskuit "Froschi"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Köstliches Comeback" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Biskuit-Rezept von Anna

Backzeit: 45 Minuten

Temperatur: 190 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Backring Ø 18cm, 1x Halbkugelform Ø 18cm

Für den Kokos-Biskuit:

Den Backofen vorheizen. Die Backringe mit Backpapier einschlagen und auf ein Gitter geben. Die Halbkugelform mit Backtrennspray einsprühen. Dann die Eier mit dem Zucker, dem Vanillezucker sowie der Kokosmilch circa 12 Minuten aufschlagen. Anschließend das Mehl über die aufgeschlagenen Eier sieben und die Kokosraspeln hinzugeben. Dann die Kokos-Mehlmischung vorsichtig unter die Eier heben. Den Teig nun in die zwei Formen und in die Halbkugelform geben. Die Böden 45 Minuten backen.

Für das Kiwi-Kompott:

Das Kiwipüree mit 5 g Wasser aufkochen. Das Puddingpulver mit 30 g kaltem Wasser glattrühren. Zum Püree den Zucker und Zitronensaft geben. Dann die Puddingmischung zum Püree geben und aufkochen lassen, bis es dickflüssig ist. Vom Herd nehmen und die Butter unterrühren. Dann auskühlen lassen und in einen Spritzbeutel geben.

Für die Kokos-Mascarpone-Creme:

Die Kochsahne mit Mascarpone, der Kokoscreme, dem Puderzucker und dem Sahnesteif in der Küchenmaschine vorsichtig cremig fest schlagen. Die Creme in einen Spritzbeutel geben.

Für die Mango-Mascarpone-Creme:

Die Kochsahne mit Mascarpone, dem Mangopüree, dem Puderzucker und dem Sahnesteif in der Küchenmaschine vorsichtig cremig fest schlagen. Die Creme in einen Spritzbeutel geben.

Für die Fertigstellung:

Die Kiwi in Stücke schneiden. Die Kokos-Böden so zurechtschneiden, dass insgesamt 4 Böden entstehen (die Torte so schichten, dass sie mit den halbrunden Böden endet und so der Froschkörper entsteht). Die Böden je mit etwas Kokosmilch beträufeln. Den ersten Boden auf ein Cakeboard geben und einen Tortenring mit Tortenfolie darum geben.

Auf den Boden von außen nach innen im Wechsel kreisförmig Kokos-Mascarpone-Creme und Mango-Mascarpone-Creme aufdressieren. Anschließend Kiwi-Stücke auf der Cremeschicht verteilen. Einen weiteren Boden auf die Creme geben und außen einen breiten Ring Kokos-Mascarpone-Creme aufdressieren und anschließend das Kiwi-Kompott in der Mitte verteilen. Einen weiteren Boden auf die Creme geben, auf diesen von außen nach innen im Wechsel kreisförmig Kokos-Mascarpone-Creme und Mango-Mascarpone-Creme dressieren. Anschließend Kiwi-Stücke auf der Cremeschicht verteilen. Den letzten (halbrunden) Boden auf die Creme geben und die Torte durchkühlen lassen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme

Die Butter circa 20 Minuten weiß aufschlagen. Dann die Kondensmilch hinzugeben und die Creme nochmal 7 Minuten aufschlagen. Die durchgekühlte Torte mit der Buttercreme einstreichen und anschließend kaltstellen, sodass die Buttercreme fest wird.

Für die Dekoration:

Den mintgrünen Fondant dünn ausrollen und damit die Torte eindecken. Aus dem dunkelgrünen Fondant die Füße und Beine modellieren. Aus dunkelgrünem, weißem und schwarzem Fondant die Augen modellieren sowie mit einem weißen und schwarzen Lebensmittelstift Akzente setzen. Die Augen mit einem Zahnstocher an der Torte befestigen und den Mund einprägen. Dann aus dem rosa, orangenen und blauen Fondant Blumen ausstechen und diese auf dem Frosch verteilen. Aus dem gelben Fondant einen Bauch ausschneiden und kleine Punkte ausstechen. Anschließend aus dem dunkelgrünen Fondant Löcher stechen. Die Beine, Füße, Bauch sowie die Punkte auf den Frosch geben. Mit der Puderfarbe Bäckchen aufmalen.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".