Rezept zur Challenge "Dessert als Torte" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Dessert als Torte" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Dessert als Torte" von Oxana

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Torten-Rezept von Oxana

Backzeit: 20-25 Minuten (Schoko-Biskuit) // 20 Minuten (Schoko-Cookies)

Temperatur: 190 °C Umluft (Schoko-Biskuit) // 180 °C (Schoko-Cookies)

Backform: 1x Springform Ø 20 cm (Schoko-Biskuit) // 1x Backblech (Schoko-Cookies)

Für den Schoko-Biskuit:

Den Backofen vorheizen und eine Springform mit Backpapier auslegen. Eier, Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Backpulver und Salz unterrühren. Mehl mit Kakao vermischen und zum Schluss vorsichtig mit dem Löffel unterheben. Den Teig umfüllen und im vorgeheizten Backofen 20 bis 25 Minuten backen.

Für die Schoko-Cookies:

Den Backofen auf 180 °C stellen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Butter zusammen mit Zucker und braunem Zucker hell und cremig aufschlagen. Anschließend das Ei und das Salz hinzufügen und nochmals gut verrühren. Zum Schluss Mehl mit Backpulver und Kakao unterheben und auf niedrige Stufe des Mixers zu einem weichen Teig verkneten. Danach die Schoko-Backtropfen unterheben. Kleine Kugeln formen, auf das Blech legen und im vorgeheizten Ofen bei 180 °C etwa 20 Minuten backen.

Für die Quark-Mascarpone-Creme:

Schlagsahne mit Vanillezucker und Zucker verrühren. Quark sowie Mascarpone hinzufügen und alles zu einer glatten, festen Masse aufschlagen.

Für die Trauben-Einlage:

Weintrauben waschen, abtrocknen und von den Reben lösen.

Für die Fertigstellung:

Die Cookies zerbröseln. Den Biskuitboden einmal waagerecht durchschneiden. Einen Boden in einen mit Tortenrandfolie ausgelegten Tortenring legen. Am Rand entlang die Weintrauben dicht nebeneinander verteilen. Die Quark-Mascarpone-Creme darauf geben, Weintrauben darauflegen, die zerbröselten Cookies darüberstreuen und erneut Weintrauben auflegen. Dann die zweite Schicht Quark-Mascarpone-Creme auftragen, den zweiten Boden darauflegen, die restliche Quark-Mascarpone-Creme darauf verteilen und die zerbröselten Cookies darauf streuen.

Für die Dekoration:

12 Weintrauben am Rand der Torte verteilen und Mini-Cookies darauflegen. Die Torte kühl stellen, danach auf eine Platte setzen und den Tortenring sowie die Randfolie vorsichtig entfernen.