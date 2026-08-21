Bittersüßer Abschied "Das große Backen" 2026 - Vom Fast-Sieg zum Aus: Sandra muss in Folge 4 gehen Aktualisiert: Vor 19 Minuten von Maximilian K. Das große Backen Vom Lieblingsdessert zum Macarons-Debakel: Wer ist raus in Folge 4? Videoclip • 02:22 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Auch in der vierten Woche vom "Großen Backen" stehen schwere Entscheidungen an: Wer wird die rote Schürze bekommen und wer muss die Sendung verlassen? Am Ende trifft es ausgerechnet eine Kandidatin, die sich letzte Woche noch fast zum Sieg gebacken hatte.

Die ganze Folge kostenlos hier auf Joyn streamen! Ganze Folge Das große Backen Freude, Verzweiflung und Verletzungen Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.08.2026 • 120 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Ran an den Ofen! Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen"

Erste Aufgabe beim "Großen Backen" 2026, Folge 4: Leckere Desserts als Torte Vom Löffel auf die Tortenplatte: In der ersten Aufgabe müssen die Hobbybäcker:innen bekannte Desserts in leckere Torten verwandeln. Egal ob Tiramisu, Crème Brûlée, Panna Cotta: Geschmacklich und optisch dürfen sie ihre Vorlagen neu interpretieren. Wichtig ist, dass das Original klar erkennbar ist und auch so schmeckt. Für diese Aufgabe haben die Bäcker:innen zweieinhalb Stunden Zeit. Anna und Bianca holen mit jeweils 18,5 Punkten die Bestbewertung. Oxana landet mit 12 Punkten am Ende des Rankings.

Fruchtig-süße "Technische Prüfung": Erdbeer-Mousse-Törtchen à la Betty Jetzt dreht sich alles um die Erdbeere! Für die Herstellung der Erdbeer-Mousse-Törtchen haben die Hobbybäcker:innen lediglich zwei Stunden Zeit. Es müssen jeweils drei identische Törtchen mit Erdbeer-Kern präsentiert werden. Eine glänzende Spiegelglasur überzieht die Törtchen. Sesamkörner und ein Fondant-Stiel vollenden die Erdbeer-Optik. Bei dieser Aufgabe kommt es auf ein gutes Timing an. Am Ende erhalten Andre (19 Punkte) und Michael (18,5 Punkte) die beste Bewertung. Sandra (11 Punkte) und Kayahan (10 Punkte) liegen hinten.

Dritte Aufgabe: Angstgebäck Macarons in essbarer Szenerie In der letzten Aufgabe der vierten Folge ist erneut Kreativität gefragt. Die Macarons gelten als Angstgebäck der Hobbybäcker:innen und sollen in spezieller Form präsentiert werden. Erlaubt ist alles, Hauptsache nicht rund. Als Basis soll ein Kuchen mit essbaren Materialien zu einem selbst gewählten Thema dekoriert werden. Der Kuchen darf nicht zu klein sein, denn es sollen zehn identische, geschmacklich abgestimmte Macarons in der Szenerie platziert werden. Für diese anspruchsvolle Kreation gibt es viereinhalb Stunden Zeit. Die meisten Punkte erhalten schließlich Anna und Bianca (je 19,5). Schlusslichter bilden Sandra (12,5) und Jenny (11).

Wer holt sich die rote Schürze? Trotz kleiner Schwächen bei der technischen Prüfung sammelt Anna die meisten Punkte und sichert sich damit die rote Schürze. Die Back-Influencerin aus Rheinland-Pfalz kann ihr Glück kaum fassen.

Endlich habe ich die rote Schürze an! Ich kann es immer noch nicht glauben und bin dankbar dafür! Anna

Wer erbackt sich als Nächstes die rote Schürze? Das erfährst du in der nächsten Folge am 26. August um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Neue Folge von "Das große Backen": Am 26. August in SAT.1 oder im kostenlosen Livestream auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:15 Uhr • Das große Backen Folge 5 Verfügbar auf Joyn 165 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Sandra muss gehen - und kann trotzdem stolz auf sich sein! Schweren Herzens wird Sandra in Folge 4 verabschiedet. Nachdem sie in der letzten Woche nur knapp die rote Schürze verpasst hatte, reicht es diesmal nicht für die nächste Runde. Der Abschied fällt allen schwer. Als Jenny die Tränen kommen, versucht Sandra, ihre Mitstreiterin aufzubauen und bittet sie, für sie weiterzumachen.