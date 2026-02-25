Finale "Der Bergdoktor" mit spannendem Cliffhänger: Gibt Lilli den Landhandel auf? Veröffentlicht: Vor 27 Minuten von C3 Newsroom Lilli (Ronja Forcher) muss ihrem Vater Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, v.r.) ein Geständnis machen. Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Das Staffelfinale der 19. Staffel vom "Bergdoktor" verzichtet auf versöhnliche Töne. Stattdessen setzt die ZDF-Serie auf klare Brüche, offene Konflikte und einen doppelten Cliffhanger - allen voran rund um Lilli Gruber.

In den letzten 90 Minuten der 19. Staffel von "Der Bergdoktor" gibt es noch einiges zu tun. Denn noch sind etliche Handlungsstränge ziemlich verknotet und es brodelt an mehreren Ecken rund um die Grubers. Ausgerechnet im Staffelfinale "Wiedersehen" droht Martin Gruber (Hans Sigl) seine Souveränität abhandenzukommen. Denn der "Bergdoktor" gerät in einen emotionalen Ausnahmezustand: Die Vergangenheit holt ihn ein. "Wiedersehen": Der Episodentitel gilt auch für Martins Patientin Marisa Taubinger (Leslie Malton). Sie leidet seit längerem an einer Muskelschwäche. Als die Symptome heftiger werden, vermutet Martin, dass dahinter mehr steckt als eine vorübergehende Komplikation. Da wird Marisa durch eine besondere Begegnung aufgewühlt: Plötzlich steht ihr Ex-Freund Andreas Unger vor ihr. Das Wiedersehen ist aber nicht ungetrübt: Als Marisa vor einigen Jahren eine Krebsdiagnose bekam, brach die Beziehung auseinander. Finden die beiden wieder zusammen?

Martin Gruber wird von seiner Vergangenheit eingeholt Aber auch Martin steht ein Wiedersehen bevor, denn seine Ex-Partnerin Franziska Hofstetter (Simone Hanselmann) hat ihr Kommen angekündigt - und sie will den gemeinsamen Sohn Johann (Clemens Lackner) mitbringen. Somit würde Martin seinen Sprössling erstmals seit rund fünf Jahren wiedersehen. Und auch seine Ex. Martin weiß nicht recht, wie er mit der Situation gegenüber seiner Frau Karin Bachmeier (Hilde Dalik) umgehen soll und setzt sich selbst unter Druck. Karin wiederum hat eigene Sorgen. Soll sie Martin davon erzählen, dass ihre Tochter Josephine (Liselotte Voß) ihr gestand, in David Kästner (Frédéric Brossier) verliebt zu sein - den Freund von Martins Tochter Lilli (Ronja Forcher). Die Unsicherheiten, die Martin und Karin umtreiben, drohen ihre harmonische Partnerschaft zu gefährden.