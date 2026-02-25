Finale
"Der Bergdoktor" mit spannendem Cliffhänger: Gibt Lilli den Landhandel auf?
Das Staffelfinale der 19. Staffel vom "Bergdoktor" verzichtet auf versöhnliche Töne. Stattdessen setzt die ZDF-Serie auf klare Brüche, offene Konflikte und einen doppelten Cliffhanger - allen voran rund um Lilli Gruber.
In den letzten 90 Minuten der 19. Staffel von "Der Bergdoktor" gibt es noch einiges zu tun. Denn noch sind etliche Handlungsstränge ziemlich verknotet und es brodelt an mehreren Ecken rund um die Grubers. Ausgerechnet im Staffelfinale "Wiedersehen" droht Martin Gruber (Hans Sigl) seine Souveränität abhandenzukommen. Denn der "Bergdoktor" gerät in einen emotionalen Ausnahmezustand: Die Vergangenheit holt ihn ein.
"Wiedersehen": Der Episodentitel gilt auch für Martins Patientin Marisa Taubinger (Leslie Malton). Sie leidet seit längerem an einer Muskelschwäche. Als die Symptome heftiger werden, vermutet Martin, dass dahinter mehr steckt als eine vorübergehende Komplikation. Da wird Marisa durch eine besondere Begegnung aufgewühlt: Plötzlich steht ihr Ex-Freund Andreas Unger vor ihr. Das Wiedersehen ist aber nicht ungetrübt: Als Marisa vor einigen Jahren eine Krebsdiagnose bekam, brach die Beziehung auseinander. Finden die beiden wieder zusammen?
Martin Gruber wird von seiner Vergangenheit eingeholt
Aber auch Martin steht ein Wiedersehen bevor, denn seine Ex-Partnerin Franziska Hofstetter (Simone Hanselmann) hat ihr Kommen angekündigt - und sie will den gemeinsamen Sohn Johann (Clemens Lackner) mitbringen. Somit würde Martin seinen Sprössling erstmals seit rund fünf Jahren wiedersehen. Und auch seine Ex. Martin weiß nicht recht, wie er mit der Situation gegenüber seiner Frau Karin Bachmeier (Hilde Dalik) umgehen soll und setzt sich selbst unter Druck.
Karin wiederum hat eigene Sorgen. Soll sie Martin davon erzählen, dass ihre Tochter Josephine (Liselotte Voß) ihr gestand, in David Kästner (Frédéric Brossier) verliebt zu sein - den Freund von Martins Tochter Lilli (Ronja Forcher). Die Unsicherheiten, die Martin und Karin umtreiben, drohen ihre harmonische Partnerschaft zu gefährden.
"Einfach Elli" verdrängt den "Bergdoktor" vom Primetime-Platz
Gefährdet ist auch der Landhandel. Jedenfalls sieht das Caro Pflüger (Barbara Lanz) so. Ihre Nichte Lilli ringt noch immer mit ihrem Gewissen, weil sie sich für den Unfall von Mitarbeiter Xaver Hofinger (David Ali Rashed) verantwortlich fühlt. Caro indes hat die wirtschaftliche Stabilität des Landhandels im Auge und fürchtet, dass der Unfall die Firma teuer zu stehen kommen könnte. Alles kommt darauf an, was Xaver in der Vernehmung über den Unfall erzählt.
Vor lauter Landhandel bemerkt Lilli kaum, wie ihr ihre Beziehung mit David entgleitet. Er und Josephine verstehen sich außerordentlich gut und kommen sich gefährlich nahe. David steht mehr und mehr zwischen zwei Frauen. Wird er den spontanen Gefühlen zu Josi nachgeben oder sich mit Lilli zusammenraufen?
Nach "Wiedersehen" (Donnerstag, 5. März, 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn), der 172. Episode seit Start der ZDF-Serie, heißt es jetzt erst einmal "Auf Wiedersehen" - vermutlich bis Januar 2027. Dann dürfte der "Bergdoktor" traditionell seine TV-Praxis wieder eröffnen. Ob dann Martins Ex Franziska wieder eine größere Rolle spielen wird?
Auf dem "Bergdoktor"-Sendeplatz bleibt es landschaftlich idyllisch und medizinisch spannend. An den beiden nächsten Donnerstagen (12. und 19. März, jeweils 20.15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn) laufen die beiden Teile der Miniserie "Einfach Elli". In dem Mix aus "Bergretter" und "Bergdoktor" spielt Klara Deutschmann die Rettungssanitäterin Elli Kempfer, die noch vor ihrem ersten Tag an der neuen Dienststelle in einen dramatischen Notfall in den Bergen verwickelt wird.
