Ab 23. März "Die Landarztpraxis"-Wochen-Vorschau: Hat Lukas wirklich einen Sohn? Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von Nina K. Hat Lukas (Micheal Raphael Klein) schon seit 15 Jahren einen Sohn? Bild: Joyn

Lukas findet heraus, ob er tatsächlich Vater eines 15-Jährigen ist, Vicki ist es leid, dass immer über ihren Kopf hinweg entschieden wird und Concettas verlängerte Anwesenheit in Wiesenkirchen löst viele Gefühle aus. Die neuen Folgen "Die Landarztpraxis" siehst du ab 23. März in SAT.1 und auf Joyn.

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Lukas (Michael Raphael Klein) findet heraus, dass er die ganzen Jahre einen Sohn hatte, ohne je etwas davon gewusst zu haben. Seine Welt wird auf den Kopf gestellt und die Annäherung an Oscar bedeuten große Herausforderungen. Gleichzeitig ringen er und Isa (Diane Willems) mit der Entscheidung, ein kleines Mädchen zu adoptieren. Nachdem Simons (Ben Braun) Unschuld immer noch nicht bewiesen ist und er Vicki (Juliane Fisch) deshalb auf Abstand hält, ist Fabian (Oliver Franck) seiner Mitbewohnerin eine große Unterstützung. Und das obwohl die Freundschaft von Fabian und Vicki nach seiner Gefühls-Offenbarung auf die Probe gestellt wird. Oder ist da doch mehr? Concettas (Natascha Hirthe) Zeit in Wiesenkirchen neigt sich dem Ende zu und ihr Flugticket zurück nach Italien ist fast gebucht. Doch dann merkt Bianca, wie wichtig die Anwesenheit ihre Mutter für Feli (Fenja Gerhardter) und Emilio (Gioele Viola) ist und entscheidet: Concetta bleibt. Das ruft bei Donato (Antonio Putignano) ganz besondere Erinnerungen hervor. Julian (Alexander Milo) ist eine große Unterstützung für Basti (Simon Lukas) auf dem Hof: Sie geben ein gutes Team ab. Während Basti glücklicher nicht sein könnte, dass seine Zukunft gesichert ist, bekommt Julian Besuch aus der Vergangenheit: Wird er sein Versprechen Basti gegenüber halten?

Folge 56 (23. März): "Geliebte Freundin" Fabians hat seine Gefühle offen ausgesprochen, das droht jetzt das gute Verhältnis zwischen ihm und Vicki zu gefährden. Sie müssen sich mit der Frage konfrontieren, ob ihre Wohngemeinschaft weiterhin ohne Probleme funktionieren kann. Doch schon beim Abendessen wird ihnen klar: Seine Worte haben etwas verändert. Basti steckt bis über beiden Ohren in den Arbeiten am Hof. Als Bianca den Vorschlag macht, dass sein neuer Geschäftspartner Julian ihm doch unter die Arme greifen könnte, ist er sowohl dankbar als auch skeptisch. Während der gemeinsamen Arbeit wird den beiden aber schnell klar, dass sie tatsächlich ein gutes Team sind. Aber ist Julian wirklich ehrlich, was seine Pläne und Geschäftsideen betrifft? Nachdem der Unfallfahrer immer noch im Koma liegt, und die Chancen, schon bald Simons Unschuld beweisen zu können, schwinden, schlägt Simons Anwalt etwas vor. Die Situation rund um Oscar spitzt sich weiter zu. Während sich Lukas große Sorgen macht, wie er eine Verbindung zu Oscar aufbauen kann, passiert etwas Unerwartetes: Oscars Großmutter erleidet einen schlimmen Asthma-Anfall. Vicki übernimmt ihre Behandlung und im Zuge dessen erzählt die Großmutter von den tragischen Hintergründen der Mutter des Jungens. Vicki hat eine Idee.

Folge 56 ist am 23. März ab 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Geliebte Freundin Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.03.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 57 (24. März): "Fehl am Platz" Als Fabian und Simon die überforderte Vicki in eine unangenehme Situation beim Seniorensportkurs bringen, zieht sie sich elegant aus der Affäre. Im Zuge dessen nutzt Fabian seine Chance, Simon endlich seine Meinung zu sagen. Vicki sucht sich Rat bei ihrem großen Bruder, der ihr ein Angebot macht. Lukas und Isa bereiten alles für die beiden Familienneuzugänge vor. Oscar zieht zwar bei den beiden ein, zeigt Lukas aber zunächst die kalte Schulter. Durch Zufall entdecken sie dann jedoch etwas, was die beiden verbindet. Schafft Lukas es, die harte Schale seines potenziellen leiblichen Sohnes zu knacken? Doch dann erfährt Oscar von den Adoptionsplänen des Paares und verschließt sich erneut. Die komplizierte Situation löst große Zweifel an Isas und Lukas Lebensplänen aus. Nachdem Bianca ihrer Mutter mitteilt, dass ihr Zimmer im Gasthof ab dem nächsten Tag wieder belegt ist, möchte Concetta einen Flug zurück nach Italien buchen. Sie schlägt ihrem Sohn ein letztes gemeinsames Abendessen mit ihr und Feli vor. Wird ihnen der Abschied leichtfallen?

Folge 57 kannst du ab dem 14. März um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Fehl am Platz Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 58 (25. März): "Der bessere Mann?" Fabian wird von einer Spinne gebissen, plötzlich treten Anzeichen einer allergischen Reaktion auf. Wie es das Schicksal will, befindet sich ausgerechnet sein Rivale Simon in der Nähe und begleitet ihn in die Praxis. Dort treffen sie auf Vicki und die nächste unangenehme Situation zwischen den dreien lässt nicht lange auf sich warten. Simon ist sichtlich unglücklich mit der Situation zwischen ihm und Vicki. Als er vermutet, dass Fabian vielleicht doch mehr für Vicki empfindet, stellt er seine Abweisung gegenüber Vicki ein weiteres Mal infrage. Isa und Lukas sprechen mit ihrer Betreuerin vom Jugendamt und überlegen, wie sie weiter vorgehen möchten. Die beiden sind sich sicher: Wenn sie die Adoption der kleinen Emilia jetzt absagen, ist es unwahrscheinlich, dass es eine Chance wie diese bald noch mal geben wird. Nach vielen Überlegungen treffen sie schweren Herzens eine Entscheidung. Währenddessen treffen die Ergebnisse des Vaterschaftstests ein und Lukas, Isa und Oscar öffnen den Brief gemeinsam: Jetzt ist es offiziell! Donato kann es nicht fassen: Seine Exfrau reist endlich wieder ab und es kann wieder Ruhe in seiner Familie einkehren. Doch als Concetta bereits mit gepackten Koffern zur Abreise bereitsteht, springt Bianca über ihren Schatten: Die Gefühle ihrer Geschwister stehen für sie über ihren eigenen.

Schaue Folge 58 ab dem 25. März um 19 Uhr Ganze Folge Die Landarztpraxis Der bessere Mann? Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 59 (26. März): "Zu spät?" Ganz Wiesenkirchen steckt in den Vorbereitungen für das in drei Wochen anstehende Jubiläumsfest - die Vorfreude ist riesig. Simon hingegen merkt langsam, was er mit seiner Entscheidung, Vicki schützen zu wollen, angestellt hat. Es macht ihm sehr zu schaffen, dass sie immer weiter auf Abstand geht und dabei so abweisend ist. Dann bekommt Simon endlich den Anruf, auf den er schon lange gewartet hat: Der Mann, der seine Unschuld beweisen könnte, ist endlich aus dem Koma erwacht. Kann er Simon entlasten? Während die Stimmung bei Simon und Vicki immer kühler wird, lösen Fabian und Vicki gemeinsam einen Fall in der Praxis. Das führt zu einem überschwänglichen Moment zwischen den beiden, in dem sie sich plötzlich ganz nah sind. Die Entscheidung gegen die Adoption fühlt sich für Isa zunächst gut an. Lukas gibt sein Bestes, eine Verbindung zu seinem 15-jährigen Sohn aufzubauen, muss sich aber an diesen neuen Teil seines Lebens erst mal gewöhnen. Missverständnisse zwischen Lukas und Oscar zeigen, dass der Weg zu einer guten Vater-Sohn-Beziehung steinig sein wird. In der Familie Marino kämpft Donato immer noch damit, dass Concetta vorerst weiterhin in Wiesenkirchen bleibt und lässt das die Mutter seiner Kinder auch spüren.

Folge 59 ab dem 26. März um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Zu spät? Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 60 (27. März): "Mit den besten Absichten" Simon teilt Vicki große Neuigkeiten mit, haut dann aber wieder einmal ab, bevor Vicki richtig reagieren kann. Sie ist erneut verwirrt und sauer: Warum lässt er sie stehen, gerade jetzt, wo doch alles gut werden könnte? Eine große Diskussion entbrennt zwischen den beiden, in der Vicki ihrem Ärger Luft macht. In der Familie Marino schwelgt die Mutter mit ihren Kindern in Erinnerungen, was Donato mitbekommt und ihn emotional macht. Ihm wird klar, die Geschehnisse von damals nie richtig verarbeitet zu haben. Daraufhin nimmt Donato endlich seinen Mut zusammen und sucht das Gespräch mit Concetta. Auf dem Hof bekommt Julian Besuch aus Frankfurt: Es handelt sich um seine alte Freundin Toni, eine Architektin, die Julian bei Angelegenheiten zum Huberhof helfen möchte. Die risikofreudige Toni macht Julian deutlich, welches vielversprechende Potenzial im Umbau des Hofs steckt: Es sollte ihm egal sein, was er ursprünglich Basti versprochen hat. Wird Julian sein Wort halten?