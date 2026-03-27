Wolke sieben im Sturm Wochen-Vorschau von "Die Landarztpraxis" ab 30. März: Simon verschwindet erneut Veröffentlicht: Vor 49 Minuten von Nina K. Ist das junge Liebesglück von Vicki (Juliane Fisch, r.) und Simon (Ben Braun, l.) schon wieder in Gefahr? Bild: Joyn

Simons und Vickis Liebe wird ein weiteres Mal auf die Probe gestellt, Lukas gerät in einen Bergunfall, ein unerwarteter Gast erscheint in Wiesenkirchen, und Concetta und Donato begehen einen Fehler. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 30. März in SAT.1 und auf Joyn.

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Simons (Ben Braun) und Vicki (Juliane Fisch) finden zunächst ihr großes Glück, doch Simons tief verwurzelte Traumata führen zu panischen Reaktionen und einer folgenreichen Entscheidung, die Vicki ein weiteres Mal den Boden unter den Füßen wegzieht. Fabian (Oliver Franck) steht Vicki in dieser schweren Zeit bei, während Julian (Alexander Milo) um seinen Freund besorgt ist. Lukas (Michael Raphael Klein) bemüht sich weiterhin darum, eine Verbindung zu seinem Sohn Oscar (Lucas Sasse) aufzubauen, der mit Problemen in der Schule zu kämpfen hat. Und dann gerät der besorgte Vater auch noch in einen Unfall während einer Bergrettung! Georgs (Christian Hoening) Wunsch, nach Australien zu reisen, löst derweil einen Streit mit seinem Sohn Fabian aus, bevor eine überraschende Besucherin in Wiesenkirchen auftaucht. In der Alten Post sorgt Concettas (Natascha Hirthe) Hilfsbereitschaft für ein Aufleben alter Erinnerungen. Donato (Antonio Putignano) und seine Exfrau begehen einen folgenschweren Fehler, der weitreichende Konsequenzen haben könnte.

Folge 61 (30. März): "Liebesglück" Simon und Vicki haben alle Hindernisse hinter sich gelassen und schweben endlich auf Wolke sieben: Sie können kaum die Finger voneinander lassen. Um Gerüchten in Wiesenkirchen vorzubeugen, küssen sich die beiden öffentlich in der Alten Post. Georg ist gerade erst von seiner Wanderreise zurückgekehrt und möchte direkt schon wieder abreisen - er eröffnet seinen Kindern, dass er zu seiner Tochter Ella (Nina Patricia Schmieder) nach Australien reisen will. Seine Kinder halten stark dagegen, doch Georg will nichts davon hören: Es kommt zu einem großen Streit zwischen Georg und Fabian. Und dann taucht plötzlich jemand in Wiesenkirchen auf, mit dem niemand gerechnet hat. In der Praxis erhält Resi (Marion Mathoi) einen Blumenstrauß zugeschickt. Wer ist dieser geheime Verehrer? Ist es der Mann, der sie einst verlassen hat?

Folge 61 ist am 30. März ab 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Geliebte Freundin Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.03.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 62 (31. März): "Die Wahrheit über Väter" Lukas erhält einen Anruf von Oscars Schule, da Oscar offenbar die Schule schwänzt. Auf Lukas' Nachfrage eskaliert die Situation, und sein Sohn stürmt aus dem Haus. Lukas holt sich Rat bei Max (Alexander Koll), da er nicht weiß, wie er mit dem Jungen umgehen soll. Vicki kann ihr Glück mit Simon kaum fassen und ist heilfroh, dass in Wiesenkirchen am Ende mal wieder am Ende alles gut gegangen ist. Simon plant sogar eine Überraschung für sie. Isa (Diane Willems) quetscht ihre Freundin über ihr neues Liebesglück aus und freut sich für sie. Mitten in ihrem Gespräch kommt Resi bestürzt ins Praxiszimmer und teilt ihnen mit, dass es einen Verletzten bei der Bergrettung gibt - und dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Lukas. Isa macht sich daraufhin, so schnell sie kann, auf den Weg zum ihm. Alle freuen sich über die Anwesenheit der aus Australien angereisten Ella. Als sie und ihr Vater Georg aufeinandertreffen, kommt es zum längst überfälligen Gespräch. Wird er bei seiner Tochter auf Verständnis treffen oder kommen alte Verhaltensmuster wieder zum Vorschein?

Folge 62 kannst du ab dem 31. März um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Fehl am Platz Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 63 (1. April): "Traumata" Als Vicki morgens aufwacht und Simon nicht neben ihr findet, erlebt sie einen krassen Schreckmoment: Alte Gefühle kommen in ihr hoch und sie erinnert sich an den Mann, der sie vor dem Altar verlassen hat. Kurz darauf stürmt Donato in die Alte Post und berichtet seiner Frau und Simon von einem schlimmen Verkehrsunfall, der genau auf der Straße, auf die Vicki gerade erst losgefahren ist, passiert sein muss. Simon gerät sofort außer sich vor Angst - er muss direkt an den Unfall seines Sohnes denken. Daraufhin trifft Simon wieder eine Entscheidung ganz für sich allein . Währenddessen bekommt Isa mit, was ihr Vater über Oscar gesagt hat und konfrontiert ihn direkt mit seinen problematischen Aussagen. Isa schlägt ihrer gesamten Familie etwas vor, doch nicht alle halten das für eine gute Idee. Alexandra (Katrin Anne Heß) ist zurück aus ihrem Wellnessurlaub und wirkt wie ausgewechselt. Max wundert sich über ihr verändertes Verhalten und hat das Gefühl, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt. Als sich Max und Alexandra nach langer Zeit wieder näherkommen, fühlt sich die Ärztin missverstanden. Und dann gibt sie ihm etwas preis, was sie bis jetzt für sich behalten hat.

Schaue Folge 63 ab dem 1. April um 19 Uhr Ganze Folge Die Landarztpraxis Der bessere Mann? Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 64 (2. April): "Spurlos verschwunden" Vicki teilt Bianca (Rosetta Pedone) und Julian die beunruhigende Nachricht mit: Simons Sachen sind weg und er ist spurlos verschwunden. Vicki versteht die Welt nicht mehr und kann es nicht fassen, dass Simon wirklich einfach abgehauen ist, ohne etwas zu sagen - und das, obwohl er weiß, wie sehr sie in dieser Hinsicht in der Vergangenheit verletzt wurde. Auch Julian ist verzweifelt auch er erreicht seinen Freund nicht. Und dann erhält Vicki einen Anruf von Simon, der ihr den Boden unter den Füßen wegzieht. In der Alten Post ist nach Simons Verschwinden mal wieder Not am Mann in der Restaurant-Besetzung - erneut ist Concetta bereit aushelfen. Sie und Donato stehen daraufhin wie damals gemeinsam in der Küche und erinnern sich gutgelaunt an früher. Und auch am nächsten Morgen empfängt Donato sie mit offenen Armen am Familien-Frühstückstisch. Später passiert den beiden ein großer Fehler. Zwischen Oscar und Lukas kriselt es weiterhin. Nach einer Prügelei in der Schule ist Oscar gezwungen, einen Nebenjob anzufangen. Lukas schlägt vor, diesen auf dem Hof bei Basti (Simon Lukas) zu leisten. Auf dem Hof bietet Basti Oscar an, dass er mit ihm reden kann, wenn ihn etwas beschäftigt. Wird Oscar dieses Angebot annehmen?

Folge 64 ab dem 2. April um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Zu spät? Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 65 (7. April): "Ein verletztes Herz" Vicki ist am Boden zerstört, nachdem Simon ihr eine erschütternde Ansage gemacht hat. Sie reißt sich dennoch zusammen und versucht tagsüber, stark zu sein. Langsam aber sicher verwandelt sich ihre Trauer in Wut. Fabian und der Rest der Wiesenkirchener machen sich große Sorgen um Vicki und empfinden großes Mitleid mit ihr. Nur Julian vermutet, dass hinter Simons erneutem Verschwinden mehr steckt. Alexandra hat spontan einen Termin bei ihrer Gynäkologin erhalten, bei dem sie erfahren wird, ob sie noch Kinder bekommen kann oder nicht. Max versichert ihr, an ihrer Seite zu stehen - egal, was passiert. In der Familie Marino herrscht eine merkwürdige Stimmung in der Alten Post. Donato reagiert besorgt, als Concetta hereinkommt. Dann macht Concetta ihrem ehemaligen Mann ein großes Geständnis.