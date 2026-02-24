Deutscher Vorentscheid am 28. Februar Vor Malou Lovis und Molly Sue: Diese "The Voice"-Talente waren schon beim ESC dabei Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau / Martin Meyer Malou Lovis möchte drei Jahre nach ihrem Sieg bei "The Voice of Germany" Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien vertreten. Bild: ARD/SWR/Claudius Pflug

Fast immer wenn der "Eurovision Song Contest" ansteht, singt auch "The Voice of Germany" mit. Auch dieses Jahr sind beim deutschen ESC-Vorentscheid zwei ehemalige Talente der "The Voice"-Family am Start.

Samstag, 28.02. 20:15 Uhr Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale Verfügbar auf Joyn 180 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Am 28. Februar läuft live im Ersten und über den ARD-Livestream auf Joyn "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2026". Unter der Moderation von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger wird entschieden, wer Deutschland im Mai beim 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Österreich vertreten darf. Unter den neun Künstler:innen und Bands, die sich im deutschen ESC-Entscheid bewerben, sind mit Malou Lovis und Molly Sue zwei Sängerinnen dabei, die schon in der "Voice of Germany"-Familie für Furore sorgten und das nun auch für Deutschland tun wollen. Damit wird eine Tradition fortgesetzt. Denn die Wege der berühmten Songcontest-Formate ESC und "The Voice of Germany" oder "The Voice Kids" kreuzen sich nicht zum ersten Mal.

Doppelter Wettkampf: Ivy Quainoo und Michael Schulte Am 10. Februar 2012 ging Ivy Quainoo in die Geschichte ein. Da wurde sie Siegerin der ersten Staffel von "The Voice of Germany" - ein Titel, den ihr niemand mehr nehmen kann. Die Berlinerin mit ghanaischen Wurzeln war damals erst 19 Jahre alt und machte The Boss Hoss zu den ersten "Winning Coaches" der "The Voice"-Geschichte. Im Finale musste sich ihr unter anderem auch der damals 21-jährige Michael Schulte geschlagen geben. 2018 trafen sie sich in einem Wettbewerb wieder. Beide bewarben sich bei "Unser Lied für Lissabon", um für Deutschland beim 63. ESC in der portugiesischen Hauptstadt ins Rennen gehen zu dürfen. Und diesmal war die Reihung anders: Ivy wurde "nur" Vierte, aber Michael Schulte gewann und holte später beim ESC in Lissabon einen fantastischen vierten Platz. Michael kehrte 2020 zu "The Voice" zurück und war in der zehnten Staffel Coach der "Comeback Stage".

Neue Staffel begeistert momentan: Die aktuelle "The Voice Kids"-Folge kostenlos auf Joyn Ganze Folge The Voice Kids Blind Auditions 2: Schöne Töne und Komplimente für Talente Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.02.2026 • 91 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Drama um Andreas Kümmert, Happy End für Ann Sophie Andreas Kümmert, ehemaliger Punk- und Grunge-Musiker, machte schon seit fast zehn Jahren erfolgreich Musik, als er im Dezember 2013 in der dritten Staffel von "The Voice" souverän gewann. Im Finale erreichte er einen Wert von 47,44 Prozent aus Televoting und Downloads. Rapper Max Herre war damals sein Coach. Im März 2015 nahm er als erster ehemaliger "The Voice"-Gewinner am ESC-Vorentscheid teil. Diesen gewann er noch deutlicher: Im Finale von "Unser Song für Österreich" wurde der damals 28-jährige Sänger im Duell mit Ann Sophie mit einem Stimmenanteil von 78,7 Prozent zum Sieger erklärt und damit zum deutschen Vertreter beim 60. ESC in Wien. Unmittelbar nach Verkündung des Ergebnisses kam es zur sensationellen Wendung: "Ich bin im Moment nicht in der Verfassung, diesen Titel anzunehmen. Deswegen gebe ich ihn an Ann Sophie ab", sagte Andreas. Später gab er an, Panikattacken gehabt zu haben und aufgrund einer Angststörung in therapeutischer Behandlung zu sein. Ann Sophie, die sich damals erst als Gewinnerin des Clubkonzertes für das Vorentscheid-Finale qualifiziert hatte, konnte ihr Glück kaum fassen. Allerdings war sie beim ESC 2015 dann glücklos. Sie erhielt keinen einzigen Punkt und landete auf dem letzten Platz. Aber sie rehabilitierte sich eindrucksvoll. 2021 nahm sie an der elften Staffel von "The Voice" teil und erreichte, gecoacht von Johannes Oerding, das Halbfinale. Andreas und Ann Sophie machen nach wie vor erfolgreich Musik. Er veröffentlichte im November sein elftes Album und geht mit dem Doppel-Live-Album 2026 wieder auf Tour. Sie singt seit 2024 im Musical "Die Eiskönigin" in Stuttgart die Hauptrolle der Elsa.

Jamie-Lee wurde Teenie-Star Jamie-Lee Kriewitz war 17 Jahre alt und Schülerin, als sie im Oktober 2015 in die fünfte Staffel von "The Voice" einstieg. Zwei Monate später wurde sie im Finale zur ersten noch nicht volljährigen Gewinnerin und ein angehender Superstar. Bei YouTube erreichte das Video ihres selbst komponierten Siegertitels "Ghost" elf Millionen Aufrufe. Die Teenie-Presse feierte sie, "Popcorn" brachte sie sogar auf den Titel. Der Hype hielt auch beim ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Stockholm" im Februar 2016. Den gewann sie mit einem Stimmenanteil von 44,5 Prozent und setzte sich dabei unter anderem auch gegen Ella Endlich durch. Im Mai, zwei Monate nach ihrem 18. Geburtstag, performte Jamie-Lee beim 61. ESC in Stockholm ihren Titel "Ghost" für Deutschland. Und sie ereilte das gleiche Schicksal wie ein Jahr zuvor Ann Sophie: Sie wurde Letzte. Auch Jamie-Lee ist weiter im Musikbusiness tätig. Während der 14. Staffel von "The Voice" gehörte sie 2024 zu den 99 ehemaligen Kandidat:innen, die in den Teamfights als Gastjuror:innen abstimmten.

Bernarda Brunović kehrte nach sieben Jahren zu "The Voice" zurück Gregor Hägele trat 2017 in der 7. Staffel von "The Voice" an. Seine Coachin war Yvonne Catterfeld. Er schied im Halbfinale aus. 2019 erschien seine erste Single "Let Me Go". Mit dieser versuchte er sich bei "Unser Lied für Israel" für den ESC 2019 in Jerusalem zu qualifizieren. 2024 wurde seine Single "Fühlst du das auch?" von der ARD für ihre Kampagne zur Fußball-Europameisterschaft verwendet. Unter seinem richtigen Namen trat Alessandro Rütten 2018 in der 8. "The Voice"-Staffel an und schaffte es dort bis in die Sing Offs. Zypern wollte ihn unter dem Künstlernamen Sandro Nicholas zum ESC 2020 in Rotterdam (Niederlande) schicken. Sein ESC-Song "Running" wurde am 6. März 2020 veröffentlicht. 12 Tage später wurde der ESC wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Leider blieb es eine einmalige Chance. Für den ESC 2021 schickte Zypern Elena Tsagrinou ins Rennen, die im Finale den 16. Platz belegte. Ebenfalls in der 8. "The Voice"-Staffel war Bernarda Brunović am Start. Die schweizerisch-kroatische Sängerin schied im Halbfinale aus. Sie nahm insgesamt an vier ESC-Vorentscheiden teil – einmal für die Schweiz, dreimal für Kroatien. Jedes Mal aber vergeblich. 2025 kehrte sie als "Allstar" zur 15. Staffel zu "The Voice" zurück und wurde im Team Michi und Smudo am Ende Vierte.

Alle neuen "The Voice Kids"-Folgen sowie frühere Highlights auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte noch mal streamen

Corona-Drama um Ben Dolic Ben Dolic wurde in der 8. "The Voice"-Staffel 2018 Zweiter hinter Samuel Rösch. Nachdem es Ben 2016 noch als Mitglied der Band "D Base bei der slowenischen Vorentscheidung zum ESC 2016 in Stockholm bis ins Halbfinale geschafft hatte, versuchte er es 2020 solo - und mit Erfolg: Er wurde von zwei Fachjurys (100 ESC-Expert:innen sowie 20 Musikprofis) als deutscher Vertreter für den ESC in Rotterdam ausgewählt. Aber der ESC fiel wegen Corona aus und wurde auf 2021 verschoben. Für den deutschen Vorentscheid 2021 sollte Ben gesetzt sein, allerdings nicht als ESC-Vertreter, sondern als Vorentscheid-Kandidat. Im November 2020 erklärte Ben, dass er nicht am ESC 2021 teilnehmen werde. Stattdessen sang er beim "Free European Song Contest 2021" von ProSieben und wurde 14.

James Boyle: "The Voice" statt ESC Jo Marie Dominiak bewarb sich zweimal, 2014 und 2017, für den deutschen ESC-Vorentscheid, konnte sich aber nicht qualifizieren. In der 9. "The Voice"-Staffel schaffte sie es 2019 bis in die Battles. In derselben Staffel wurde Freschta Akbarzada am Ende Fünfte. Die Schweizerin hatte 2017 im Finale des Schweizer ESC-Vorentscheids gestanden. BB Thomaz erreichte 2017 in der 7. "The Voice"-Staffel den vierten Platz, 2019 nahm sie am deutschen Vorentscheid für den ESC teil. Im Jahr 2020 kehrte sie als "Allstar" zu "The Voice" zurück und schaffte es bis in die Sing Offs. Kurios: James Boyle wollte eigentlich mit seiner Band am ESC-Vorentscheid 2022 mitmachen. Daraus wurde zwar nichts, aber James fiel wegen seiner markanten Erscheinung auf und wurde zur Teilnahme an der 12. "The Voice"-Staffel eingeladen. Er kam 2022 bis in die Sing Offs.

Malou Lovis oder Molly Sue: Für Deutschland nach Wien? Für Malou Lovis Kreyelkamp wurde die 13 zur Glückszahl. Sie gewann 2023 die 13. "The Voice"-Staffel und machte auch ihre Coaches Bill und Tom Kaulitz glücklich. Die revanchierten sich und nahmen die 26-Jährige 2025 mit auf ihre Tournee. Jetzt kommt Malou zurück. Mit ihrem Lied "When I'm With You" kämpft sie beim ESC-Vorentscheid um den Startplatz für Deutschland. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier bin. Aber es ist schon eine große Plattform, auf der man die Musik zeigen kann", sagte sie im Vorfeld. Beim Vorentscheid trifft Malou Lovis auch auf die 25-jährige Molly Sue, die mit ihrem Popsong "Optimist (Ha Ha Ha)" für Deutschland zum Finale nach Wien möchte. Molly Sue trat 2015 bei der dritten Staffel von "The Voice Kids" an und schaffte es im Team Lena bis ins Halbfinale. Denn auch "The Voice Kids" hat ESC-Beziehungen. 2013 war Mike Singer als 13-Jähriger in der allerersten Staffel von "The Voice Kids" in Team Lena am Start und schied in der Battle Runde aus. Seine ESC-Kontakte begannen 2018, als er beim deutschen Vorentscheid als Gaststar auftrat und seinen Hit "Deja Vu" sang. Er war auch Teil der deutschen Jury für den ESC 2018. 2020 nahm er, kurz nachdem er als Wuschel Zweiter bei "The Masked Singer" geworden war, am ersten "Free European Song Contest" teil - für Kasachstan, die Heimat seiner Eltern.

Carlotta Truman: "The Voice Kids", ESC und Schauspielkarriere Carlotta war 2014 als 14-Jährige bei "The Voice Kids" und schaffte es im Finale bis auf den zweiten Platz. Fünf Jahre später trat sie dann als Teil des Duos S!sters zusammen mit Laura Kästel für Deutschland beim ESC in Israel an. Dabei reichte es leider nur für den vorletzten Platz. Im gleichen Jahr startete Carlotta Truman auch ihre Schauspielkarriere mit einer Rolle bei "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte". Seitdem ist sie regelmäßig als Schauspielerin in verschiedenen Rollen zu sehen. Ab 3. März 2026 spielt sie eine feste Rolle in der neuen Daily-Serie "Ein Hof zum Verlieben" - zu sehen in SAT.1 und auf Joyn.