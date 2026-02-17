Mit 81 bereit für eine neue Liebe Mit diesen berühmten Männern war ARD-Star Diana Körner zusammen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Schauspielerin Diana Körner bei einer Theater-Premiere im Januar in München. Bild: IMAGO/Lindenthaler

Seit 2017 spielt sie in der ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee" mit. Privat wäre die 81-jährige Schauspielerin Diana Körner bereit für eine neue Liebe, wie sie sagt. Zweimal war sie verheiratet, 24 Jahre zudem in einer festen Beziehung - das waren ihre berühmten Partner.

In der ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee" spielt Schauspielerin Diana Körner seit 2017 eine der Hauptrollen: Sie ist Mechthild Fehrenbach, die Mutter von Kommissarin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel), die nach ihrer gescheiterten Ehe mit den beiden Kindern von Hamburg in ihre alte Heimat, an den Bodensee, zurückgekehrt ist. Diana Körner ist seit vielen Jahrzehnten eine feste Größe unter den deutschen Schauspielerinnen. Sie war unter anderem die Freundin von "Liebling Kreuzberg" – in der gleichnamigen ARD-Serie, die vor 40 Jahren ihre Premiere feierte. Als Staatsanwältin Rosemarie Monk war sie in der Kultserie die Lebensgefährtin von Rechtsanwalt Robert Liebling (Manfred Krug). Auch aus Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen ist Diana Körner bekannt, aus der Serie "Forsthaus Falkenau" oder "Der Bulle von Tölz".

Das waren die berühmten Lebenspartner von "WaPo"-Bodensee-Star Diana Körner Privat wäre sie offen für eine neue Liebe, das sagte Diana Körner im Dezember dem Magazin "Bunte". Eines steht für die 81-Jährige dabei aber fest: "Zusammenziehen würde ich nicht mehr mit einem Partner." Auch mit ihrem letzten Ehemann habe sie nicht zusammengewohnt. "Wir hatten getrennte Wohnungen - das hat unserer Liebe gutgetan", so Körner. Zweimal war die Schauspielerin verheiratet, 24 Jahre lang lebte sie zudem bis zu dessen Tod mit ihrem Lebensgefährten Erich Müller zusammen. Sie ist zweifache Mutter und fünffache Großmutter. Neben ihren Beziehungen gab es weitere Partner im Leben von Diana Körner: "Ganz viele! Ich habe es in meiner Jugend bis zu meinem 26. Lebensjahr, also bis ich verheiratet war, wirklich krachen lassen!", sagte sie 2021 der "Bunten".

Offene Worte über Ehe mit "SOKO 5113"-Star Werner Kreindl In erster Ehe war sie ab 1970 mit dem Rennfahrer Hubert Hahne verheiratet, der 2019 im Alter von 81 Jahren starb. Die Ehe der beiden wurde geschieden. Der zweite Mann, dem Diana Körner das Ja-Wort gab, war 1980 der Schauspieler Werner Kreindl, der als Kommissar aus der ZDF-Krimiserie "SOKO 5113" bekannt war. Die beiden wurden 1982 Eltern einer Tochter: Jenny-Joy Kreindl ist ebenfalls Schauspielerin, genauso wie ihre ältere Halbschwester Lara Joy Körner. Sie wurde 1978 geboren, ihr Vater ist der Börsenmakler Michael Büchter. Über ihre zweite Ehe offenbarte Diana Körner 2021 in der "Bunten": "Werner hat mich natürlich auch mal beschissen." Sie hätte damals deswegen fast mal eine gemeinsame Theatervorstellung mit ihm platzen lassen, bis die Chefin der Kleinen Komödie in München sie umstimmte und sie mit einem Porsche zur Vorstellung abholen ließ. Später rauften sie sich wieder zusammen: "Wir haben dann wieder miteinander geredet und uns versöhnt. Aber Versöhnungssex gab's bei mir nicht", verriet Körner. 1992 starb Werner Kreindl im Alter von 64 Jahren an einem Herzinfarkt.

Diana Körner war in zweiter Ehe mit ihrem Schauspielkollegen Werner Kreindl verheiratet, hier im Februar 1992. Bild: imago stock&people

Diesen wichtigen Rat hat Diana Körner ihren Töchtern gegeben 24 Jahre lang war Diana Körner mit dem Filmproduzenten Erich Müller liiert - bis zu dessen Tod im Alter von 95 Jahren im Jahr 2016. Zusammengelebt hat das Paar nie. Über seinen Tod sagte Körner 2016 der "Bild"-Zeitung: "Er ist zu Hause gestürzt. Im Krankenhaus wurde ihm ein Stent gesetzt, da sein Schwächeanfall wohl mit seinem Herzen zu tun hatte." Als er aus der Klinik entlassen worden sei, sei er guter Dinge gewesen. "Dann hat er leider schnell abgebaut. Ich hatte auch das Gefühl, dass er nicht mehr wollte." Glücklicherweise sei sie bei ihm gewesen, als er friedlich eingeschlafen sei.

Schauspielerin Diana Körner ihr langjähriger Lebensgefährte, der Filmproduzent Erich Müller, 2007 in München. Bild: IMAGO/Lindenthaler