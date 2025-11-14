"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das ist über Marie-Therese Helmschmied bekannt

Im TV präsentiert Marie die Rubriken "Netzhighlights" und "Auf einen Klick". Ansonsten moderiert die Digital-Expertin verschiedene exklusive Digitalformate für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen", die auf Joyn zu sehen sind.

Biografischer Überblick

Marie-Therese Helmschmied wurde 1989 in Potsdam geboren. Sie studierte Publizistik, Geschichte und Lateinamerikastudien in Berlin und absolvierte ein Auslandssemester bei einem lokalen Fernsehsender in Kolumbien. Dort sammelte sie erste Erfahrungen als On Air Reporterin.

Zurück in Deutschland wechselte Marie nach vier Jahren harten News inklusive Volontariats beim Nachrichtensender N24 zum Frühstücksfernsehen und in den Online-Bereich. Seit 2017 ist sie jetzt Teil der FFS-Familie.

Hier produziert und hostet sie verschiedenste Digital-Formate, z.B. die Rubriken "In meiner Haut" und "Zwischen den Zeilen", präsentiert als On-Air-Reporterin die "Netzhighlights" und "Auf einen Klick" im TV und ist Leiterin der Online-Redaktion. Marie interessiert sich für Menschen und ihre Geschichten, außerdem redet sie gerne und viel. Dasselbe gilt für Essen – am besten Kuchen und Co..