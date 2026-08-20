Überraschende Gemeinsamkeit
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing teilt dieselbe Schwäche wie Angela Merkel
Veröffentlicht:von Lena Maier
:newstime
So sah Matthias Killing früher aus
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
Matthias Killing hat mehr mit der ehemaligen Bundeskanzlerin gemeinsam, als man annehmen würde. In seinem Podcast "Redebedarf" lüftete er nun das Geheimnis um ihr geteiltes "Guilty Pleasure".
Ein "Guilty Pleasure" für Politikerin und Journalist
In der neuesten Folge seines Podcasts "Redebedarf" wird es enthüllt: Karen Heinrichs spricht eine ungeahnte Parallele zwischen ihrem Kollegen Matthias Killing und Altkanzlerin Angela Merkel an, von der sie in der Zeitung gelesen hatte: ein gemeinsames "Guilty Pleasure".
Killing weiß sofort, worum es geht und gesteht lachend: "Arztserien, ja ja, Landarztpraxis." Was für viele nur eine beiläufige Unterhaltung ist, entpuppt sich bei dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator als echte Passion.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Ein wandelndes Serienlexikon
Dass es sich dabei nicht nur um eine flüchtige Vorliebe handelt, beweist Killing eindrucksvoll. Er offenbart sich als wahrer Kenner des Genres: "Ich habe 'Doctor House' (...) geliebt oder auch 'In aller Freundschaft' hab ich immer geguckt", erzählt er.
Seine Leidenschaft reicht bis zu den Anfängen des deutschen Fernsehens zurück: "Begonnen hat alles mit 'Der Landarzt', und zwar mit Christian Quadflieg Ende der 80er. Und dann kam Walter Plate und irgendwann war es ja sogar mal Wayne Carpendale und ich hab das geliebt. Wirklich."
Seine Kollegin Heinrichs bezeichnet ihn daraufhin treffend als "geballtes Krankenhaus-Serien-Wissen". Killings humorvolle Antwort:
Ich bin im Prinzip ein Krankenhaus, kann man sagen.
Vom Serienfan zur Gastrolle in der "Landarztpraxis"
Die Krönung seiner Leidenschaft ist ein eigener Auftritt. Schon länger war bekannt, dass der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing bei "Landarztpraxis" mitspielt. Bereits im März wurde deutlich, wie sehr er diesem Moment entgegenfieberte: "Ich komme mir vor wie ein kleiner Junge": Matthias Killings "Landarztpraxis"-Traum wird wahr. Dieser Wunsch ist für ihn nun Wirklichkeit geworden.
Seine persönliche Verbindung zur Serie ist tief, wie auch ein früherer Artikel beleuchtet: Matthias Killing als Gaststar in der "Landarztpraxis": Darum bedeutet ihm diese Serie so viel. Im Podcast verrät er die genaue Episode: "Ich selber finde ja in Folge 109 statt", so Killing. Darin spielt er sich selbst - wobei er und die anderen Darsteller:innen schon Ideen haben, in welcher Rolle er wiederkommen könnte.
Wer den Gastauftritt sehen möchte, muss nicht länger warten: Die Folge mit dem Moderator ist bereits auf Joyn verfügbar. Ganz ohne Selbstironie kommt er dabei nicht aus. Seinen Auftritt hat er sich bereits angesehen und kommentierte trocken: "Boah, spiel ich schlecht, das ist ja fürchterlich."
Ab Minute 27 hat Matthias Killing seinen großen Schauspiel-Auftritt
Die Landarztpraxis
Die Landarztpraxis
In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Einschalten und nichts verpassen!
Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August
Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Rezept: Der schnelle "Kopfsteinpflaster"-Obstkuchen von Cynthia Barcomi
Die Looks im Sommer
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Die ungeschönte Wahrheit
Alina Merkau im Interview: So hat das Jahr auf Ibiza sie verändert
Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Die Rezepte zum Nudelsalat-Duell "Koch vs. KI"
Rückkehr nach Deutschland
Alina Merkau verabschiedet sich von Ibiza mit emotionalem Statement
Ihr Abnehm-Geheimnis
"Nicht mit Alkohol": Martina Reuter über die Dos and Don'ts beim Abnehmen
Aus der Sendung
Das Overnight-Oats-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Leben zwischen Lappland, Deutschland und Brasilien
So stellt sich Fernanda Brandão ihre Hochzeit vor