Überraschende Gemeinsamkeit "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing teilt dieselbe Schwäche wie Angela Merkel Veröffentlicht: Vor 15 Minuten von Lena Maier :newstime So sah Matthias Killing früher aus Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Matthias Killing hat mehr mit der ehemaligen Bundeskanzlerin gemeinsam, als man annehmen würde. In seinem Podcast "Redebedarf" lüftete er nun das Geheimnis um ihr geteiltes "Guilty Pleasure".

Ein "Guilty Pleasure" für Politikerin und Journalist In der neuesten Folge seines Podcasts "Redebedarf" wird es enthüllt: Karen Heinrichs spricht eine ungeahnte Parallele zwischen ihrem Kollegen Matthias Killing und Altkanzlerin Angela Merkel an, von der sie in der Zeitung gelesen hatte: ein gemeinsames "Guilty Pleasure". Killing weiß sofort, worum es geht und gesteht lachend: "Arztserien, ja ja, Landarztpraxis." Was für viele nur eine beiläufige Unterhaltung ist, entpuppt sich bei dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator als echte Passion.

Ein wandelndes Serienlexikon Dass es sich dabei nicht nur um eine flüchtige Vorliebe handelt, beweist Killing eindrucksvoll. Er offenbart sich als wahrer Kenner des Genres: "Ich habe 'Doctor House' (...) geliebt oder auch 'In aller Freundschaft' hab ich immer geguckt", erzählt er. Seine Leidenschaft reicht bis zu den Anfängen des deutschen Fernsehens zurück: "Begonnen hat alles mit 'Der Landarzt', und zwar mit Christian Quadflieg Ende der 80er. Und dann kam Walter Plate und irgendwann war es ja sogar mal Wayne Carpendale und ich hab das geliebt. Wirklich." Seine Kollegin Heinrichs bezeichnet ihn daraufhin treffend als "geballtes Krankenhaus-Serien-Wissen". Killings humorvolle Antwort:

Ich bin im Prinzip ein Krankenhaus, kann man sagen. Matthias Killing

Ab Minute 27 hat Matthias Killing seinen großen Schauspiel-Auftritt Ganze Folge Die Landarztpraxis Heimlicher Liebesdienst Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

4 Staffeln Die Landarztpraxis Die Landarztpraxis In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen