Die ungeschönte Wahrheit Alina Merkau im Interview: So hat das Jahr auf Ibiza die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin verändert Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier :newstime So sah Alina Merkau früher aus Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Jahr Ibiza ist vorbei! "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau ist zurück in Berlin und verrät im exklusiven Interview, warum Auswandern kein Problemlöser ist, wie sie unerwartet zu innerer Ruhe fand und wie krass das Jahr ihre Beziehung getestet hat.

SAT.1-Frühstücksfernsehen Alle Folgen anschauen Mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gelingt der Start in den Tag! In jeder Ausgabe werden spannende Themen behandelt, die Deutschland bewegen. Ob entspannter Talk mit interessanten Studiogäst:innen, kontroverse Diskussionen, clevere Service-Themen oder das Neueste aus der Welt der Promis - unsere Moderator:innen begleiten mit viel guter Laune durch den Morgen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ein Jahr lang den Berliner Großstadt-Dschungel gegen Ibizas sonnige Strände tauschen: Diesen Traum hat sich "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau einfach erfüllt. Gemeinsam mit Mann Rael und den beiden Kids ging es für ein ganzes Jahr auf die Baleareninsel. In ihrem Podcast "Out of Office" konnten Fans hautnah miterleben, wie aus der verrückten Idee plötzlich Realität wurde. Jetzt ist die Familie zurück in Berlin und zieht mit uns im exklusiven Interview schonungslos Bilanz.

Machen statt träumen: "Bringt den Stein ins Rollen!" Am Anfang war die Aufregung riesig und die To-do-Liste endlos. Wie die ersten Wochen voller Herausforderungen zeigten, ist so ein Umzug kein Spaziergang. Alinas Rat an alle, die mit einem ähnlichen Gedanken spielen: "Man muss natürlich einmal die Finanzen durchchecken", gibt sie zu. "Aber dann sag' ich: Bringt den Stein einfach ins Rollen, man wird's niemals bereuen!"

Im Clip: Alina über ihre Anfangszeit auf Ibiza Ganze Folge Off Air - ganz privat Off Air - ganz privat: Mit Alina Merkau Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.10.2025 • 30 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die größte Überraschung: Plötzlich Zen-Meisterin Alinas wichtigste Erkenntnis über sich selbst aus dieser Zeit? "Dass ich es schaffe, die Ruhe zu bewahren. Hätte ich tatsächlich am Anfang nicht gedacht", gibt sie offen zu. In den ersten Wochen überkamen sie noch Zweifel: "Oh Gott, es geht vielleicht doch alles nicht, ist mir alles zu aufregend". Doch sie hat gelernt, dass sich hinter dieser Hürde oft das Beste verbirgt.

Der Auswanderungs-Mythos: "Ein Baby rettet auch keine Beziehung" Sonne, Strand und Meer - und alle Probleme sind weg? Von wegen! Alina räumt mit der romantischen Vorstellung auf, dass ein Umzug das Leben automatisch besser macht. Wer glaubt, vor seinen Problemen davonlaufen zu können, den holt die Realität schnell ein - eine Erkenntnis, die sie auch schon früher teilte, als klar wurde, dass ein Leben im Paradies kein Allheilmittel ist. Alinas brutal ehrlicher Vergleich: "Ich glaube, es ist ein Mythos, zu sagen, mit einem Auswanderungsjahr wird das Leben irgendwie besser. Das ist so, wie 'wir machen noch ein Baby und dann ist die Beziehung glücklicher'."

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24/7 zusammen: So hat Ibiza die Beziehung verändert Ein Jahr an einem neuen Ort, ohne Omas, Opas oder den Babysitter um die Ecke. Für Alina und ihren Mann Rael bedeutete das: Zeit zu zweit wurde zum Luxusgut. Stattdessen gab es Familienleben im Intensiv-Modus. "Wir waren wirklich sehr intensiv zusammen als Paar und Familie in diesem Jahr", lacht die Moderatorin. Offene Kommunikation war keine Option, sondern ein Muss.

Man muss in so einer Kommunikation bleiben, weil sonst ist einfach Mist. Alina Merkau

Die wahren Gewinner:innen? Die Kids! Wenn Alina über ihre Kinder spricht, ist der Stolz nicht zu überhören. Die beiden sind für sie die eigentlichen Stars des Abenteuers. "Die haben einfach mit Abstand die größte Entwicklung hingelegt", schwärmt sie. Die Freude über die Rückkehr nach Berlin ist riesig. Ganz so einfach ist das Mama-Sein aber nicht. Auch Alina kennt diese Momente, in denen sie das Gefühl hat, "alles falsch gemacht" zu haben. "Wenn man sich Fotos ankuckt von vor einem Jahr, dann hat man das Gefühl, oh Gott, die waren noch Babys, und jetzt sind sie einfach groß geworden."

Neue Freunde finden: "Gar nicht so leicht" Neue Leute kennenlernen klingt easy, ist es aber nicht immer - Stichwort "Social Awkwardness", ein Thema, das Alina schon in ihrem Podcast offen ansprach, als der Neuanfang auf Ibiza sich als schwierig erwies. Im Interview bestätigt sie das: "Es ist dann oft gar nicht so leicht, auf Englisch seine Persönlichkeit zu präsentieren." Trotzdem habe sie ein paar tolle Menschen kennengelernt, mit denen sie in Kontakt bleiben möchte.

Zwischen Palmen und Kiez: Ein Herz in zwei Welten Auf die Frage, was sie am meisten vermissen wird, antwortet sie prompt: "Natürlich die Sonne und den Strand." Doch die Vorfreude auf die Heimat überwiegt. "Wir haben uns so gefreut, nach Hause zu kommen. Am Ende ist das natürlich unser Zuhause hier. Wir haben unsere Freunde und Familie hier, den Kiez, den Supermarkt um die Ecke." Das Abenteuer Ibiza hat der Familie vor allem eins gezeigt: wie "super, super schön" es ist, wieder nach Hause zu kommen, mit einem vollen Herzen und ganz viel Abenteuer im Gepäck.