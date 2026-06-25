Wer sie kennenlernt, ist hin und weg Katharina Raum: Was weiß man über die Frau des DFB-Verteidigers David Raum? Veröffentlicht: Vor 20 Minuten von Pia In der Smitten :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das Rampenlicht überlässt Katharina Raum lieber ihrem Mann. Sie selber hält sich lieber im Hintergrund und dem "RB Leipzig"-Star den Rücken frei. Doch seit ihrer Traumhochzeit auf Mallorca vor zwei Jahren wird die Spielerfrau mit Lobeshymnen überschüttet.

Steckbrief Name: Eva Katharina Raum, geborene Beste

Spitzname: Kathi

Geboren: vermutlich 1998

Schulabschluss: nicht bekannt

Beruf: Unternehmerin (eigene Reise-App)

Instagram-Profil: @katharina.raum (privat)

Follower: rund 15k

Beziehungsbeginn: 2016 (offiziell seit 2018)

Verlobung: Silvester 2022/23

Standesamtliche Hochzeit: Sommer 2023

Freie Trauung: Sommer 2024 auf Mallorca

Kinder: noch keine

Haustier: Dackel namens Twix

Zeit mit ihren Herzensmenschen ist für Kathi das Wichtigste "Wir wollten zu allen auf unserer Hochzeit eine emotionale Bindung haben. Dass wir mit den Leuten etwas erlebt haben und sie uns bei unserer Geschichte begleitet haben, war uns wichtig", beschreibt Katharina Raum ihre sehr bewusst ausgewählte Gästeliste für ihre Mallorca-Wedding im Sommer 2024. Auf der wunderschönen "Finca Serena" bei Montuiri, umgeben von Olivenbäumen, Palmen und Weinbergen, gaben sich die gebürtige Nürnbergerin und David Raum noch einmal das Ja-Wort. In einem RTL-Interview kurz vor der Sause verriet der DFB-Kicker den groben Plan für die freie Trauung auf der Balearen-Insel: "Mit unseren Freunden, allen gemeinsam, drei schöne Tage, einfach uns feiern."

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In der Silvesternacht hat Katharina Raum "Ja" gesagt Standesamtlich sind die beiden bereits seit Juli 2023 verheiratet. Nach dem romantischen Antrag in der Silvesternacht machten Katharina und David Raum direkt Nägel mit Köpfen. Am Neujahrsmorgen 2023 präsentierte Kathi, wie Freunde sie nennen, glücklich ihren Verlobungsring mit dem kleinen Wörtchen "Yes!!!", ein halbes Jahr später konnte sie bereits einen neuen Reisepass beantragen. Seitdem darf sich Katharina Raum offiziell "Spielerfrau" nennen. Ganz ohne die Klischees, die damit einhergehen und die zumeist eher negativ konnotiert sind. Sie ist nun mal die Frau eines Fußballspielers, was aber überhaupt nichts über ihre Persönlichkeit und ihren Lebensstil aussagen soll.

Ihre Designerin schwärmt von "so viel Herz und Seele" Ihrer Brautkleid-Designerin scheint Katharina Raum in bester Erinnerung geblieben zu sein. Annika Maria, die in ihrem Atelier für "Bridal Couture" in Köln das elegante Unikat designte, schreibt unter einem Insta-Post der deutschen "Vogue": "Ich habe die Hochzeitskleid-Reise mit dir von der ersten Sekunde an geliebt @katharina.raum." Weiter schreibt die Designerin: "Eine Reise mit so viel Herz und Seele. Ich wünsche euch beiden nichts als das Wundervollste für eure Liebe!" Auch ihre Traurednerin Valerie Sahr schreibt auf ihrem Insta-Profil @vertrautsein: "Danke, ihr beiden, und da spreche ich wohl für alle, dass ihr uns in euren Kreis mit aufgenommen habt, wir all das mit euch erleben durften und wir uns vor allem in der gesamten Zeit nicht etwa wie Dienstleister gefühlt haben, sondern vielmehr als eure dazugewonnenen Freunde."

Ihr Hochzeitsteam lobt das Ehepaar Raum in den höchsten Tönen Und die ultimative Lobhudelei geht noch weiter. Die Hochzeitsfotograf:innen Julia und Cameron kommen auf ihrem Instagram-Profil @haute.weddings aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Kathi und David, wo sollen wir überhaupt anfangen? […] Ihr beide gehört zu den freundlichsten, großzügigsten und liebenswürdigsten Menschen, die wir je getroffen haben!" Ihre Hochzeit, so die beiden weiter, sei die perfekte Reflektion dieser Eigenschaften gewesen und habe vor allem ihre tief empfundene Liebe und Respekt füreinander und alle Anwesenden gezeigt. Sogar sämtliche Dienstleister wären zu Freunden geworden in dieser unvergleichlichen Energie, die Katharina und David Raum ausgestrahlt hätten.

Mit einem Bikini-Schnappschuss machte David Raum die Beziehung offiziell Diese Worte sagen sicher mehr über die Persönlichkeit von Katharina "Kathi" Raum aus als unzählige Social-Media-Postings es je könnten. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie ihren Account inzwischen auf privat gestellt hat. Auf die Frage eines Fans, wie viel er im Monat verdiene, antwortete David Raum einmal: "Genug, um meinen Liebsten und meinen Freunden ein schönes Leben zu bereiten." Dieses schöne Leben teilt Katharina Raum nun schon seit zehn Jahren mit dem "RB Leipzig"-Kapitän. Das erste Mal zeigt David Raum seine Kathi im Juni 2018 auf seinem Insta-Account @david.raum und macht damit seine Beziehung nach rund zwei Jahren mit einem Bikini-Schnappschuss aus Dubai offiziell. Weitere private Bilder bleiben eine Seltenheit.

Während David Raum trainiert, gründet Kathi ihr eigenes Business Aber für das offizielle Nominierungsvideo des DFB - zu sehen auf dessen offiziellen Instagram-Kanal @dfb_team – richtet Katharina Raum ein paar persönliche Worte an ihren Mann: "Ich freue mich so so so sehr für dich! I[…] Ich habe absoluten Respekt vor deiner Leistung, vor dir! Genieße jeden Moment und ich liebe dich über alles!" Während David Raum sich intensiv auf die WM vorbereitet hat, hat Katharina Raum die Zeit genutzt und ihr eigenes Unternehmen an den Start gebracht. Zusammen mit ihrer Freundin und Business-Partnerin Lea Charlotte Cirener hat die Reise-Enthusiastin die Travel-App „Gaid (ausgesprochen wie „Guide“) gelauncht. Die soll schnell und einfach den Weg zu den angesagtesten Plätzen internationaler Metropolen zeigen. Und wer dürfte die besser kennen als eine Spielerfrau? Auch hinter anderen DFB-Kickern stehen starke Frauen, die den Fußball-Stars den nötigen Rückhalt geben, so wie Lina Kimmich, Tanja Undav, Nele Amiri und Laura Rüdiger.