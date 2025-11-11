ARD-Hit feiert runden Geburtstag Zehn Jahre "Quizduell-Olymp": Jubiläumsspecial mit Überraschungs-Gegnern Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Esther Sedlaczek moderiert seit Jahren die ARD-Show "Quizduell-Olymp". Bild: ARD/Uwe Ernst

Die ARD-Show "Quizduell-Olymp" feiert ihren zehnten Geburtstag mit einer großen Doppelfolge. Am 19. Dezember gibt es emotionale Rückblicke und jede Menge spannenden Ratespaß in Extralänge mit Überraschungsgästen.

Platzverschiebung für Jubiläumsshow Seit 2015 läuft die beliebte "Quizduell-Olymp"-Show normalerweise um 18:50 Uhr im Vorabend-Programm der ARD. Das runde Jubiläum wird am Freitag, 19. Dezember, schon ab 18 Uhr mit einer ganz besonderen Doppelfolge gefeiert. Für die besondere Doppelfolge macht die Sendung "Wer weiß denn sowas?" extra Platz. Bis 19:45 Uhr heißt es dann: Jede Menge Überraschungen, emotionale Rückblicke und die witzigsten Moment aus zehn Jahren der von Esther Sedlaczek moderierten ARD-Show.

Spannende Gegner Das Besondere an der Jubiläumssendung ist, dass die Quiz-Olympioniken erst in der Sendung erfahren, wer gegen sie antritt. Die Spannung, gegen welchen Promi sie ihr Wissen in den Wettkampf schicken müssen, bleibt also bis zuletzt. Flankiert wird das Duell mit Rückblicken in die lustigsten, kuriosesten und tollsten Highlights der "Quizduell-Olymp"-Showgeschichte.