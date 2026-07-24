Hymnen an den Mond

Ab November tourt die atmosphärische Konzertreihe "Moonlight Concert – Vom Rhythmus des Lebens" durch Deutschland. Abende zwischen Lyrik, Pop, Klassik und Lichtinstallation.

Man könnte fast von einem Hype auf dem Konzert- und Event-Markt sprechen: In den vergangenen Jahren gingen immer mehr Konzertreihen an den Start, die nicht nur auf Musik, sondern auch auf ganz bestimmte Stimmungen und Themen setzten. Candelight-Konzerte in Kirchen zum Beispiel, oder aber die atmosphärische Reihe "Moonlight Concert", die ab November auf Tour geht.

Das Konzept "Moonlight Concert" hat sich der Kölner Singer und Songwriter Michael Schweiger alias Der Schweiger ausgedacht. Mit einer ebenso spannenden wie diversen Musiker-Gruppe vertont er Werke von Bach bis Rilke, von Domenico Cimarosa bis Heinz-Rudolf Kunze oder gar Unheilig. Das besondere Lichtdesign tut das Übrige, um das Publikum in diese poetische Nachtwelt zu ziehen.

Neben Schweiger sind auf der Bühne: der Paukist des Philharmonischen Orchesters Heidelberg Peter Klinkenberg, der syrische Percussion-Virtuose Shadi Al Hosh, der türkischstämmige Kölner Saxophonist Erdal Tosun, der Kölner Session-Bassist Bernd Krampe und der Musikproduzent und Multi-Instrumentalist Moritz Gröger.

Die Veranstalter versprechen nicht weniger als "eine Reise in die Welt der Poesie, die durch die leidenschaftlich-extravagante Musik des Moonlight-Ensembles eine außergewöhnliche Farbe erhält. Durch atmosphärische Melodien und mitreißende Rhythmen entstehen im Verbund mit modernen wie auch klassisch-lyrischen Texten einzigartige Klangwelten."

Man darf also schon jetzt gespannt sein, wie der Mond über der Bühne wirken wird, wenn das Ensemble zum Beispiel diese Gedanken von Heinz-Rudolf Kunze über den Mond und seinen Bewohner teilt: "Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an / damit man auf der Erde auch was sieht / was man, wenn er es nicht anknipst nicht kann / doch dann säh er auch nicht was hier so geschieht."

Die Reihe ist ab dem 12. November bis zum 18. Dezember auf Tour. Los geht es in Bad Kissingen, der krönende Tourabschluss ist dann in der Lutherkirche zu Köln.