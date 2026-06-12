Tiffany Aris ist eine Newcomerin, deren Stimme man nicht mehr vergisst

Die deutsche Sängerin und Songwriterin Tiffany Aris hat schon für Größen wie Tokio Hotel, Alle Farben, Ofenbach und Steve Aoki geschrieben. Seit 2022 veröffentlicht sie aber auch eigene Songs wie "Stronger", "Hero", "Breath" oder zuletzt "Vertigo". Im November geht sie damit auf ihre erste Solo-Headliner-Tour.

Tiffany Aris hat eine dieser Stimmen, die man lange Zeit nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Mal sweet und charming, dann wieder mit einem kurz angerauten Timbre, das oft zum Einsatz kommt, wenn sie besonders eindringliche Zeilen singt. Die 28-Jährige in Berlin lebende Songwriterin und Sängerin weiß einfach, wie man Akzente setzt und Zeilen findet, die direkt ans Herz gehen.

Das gute Handwerk, das im Songwriting erkennbar wird, ist dabei alles andere als Zufall. Aris schreibt seit Jahren Songs für andere Artists – und einige davon sind sehr gut im Geschäft. Tokio Hotel, Alle Farben oder DJ-Star Steve Aoki zum Beispiel. Bei diesen Connections wundert es nicht, dass Tiffany Aris zuerst vor allem Feature-Parts übernahm – zum Beispiel in "Felt A Little Like" an der Seite von James Carter und Dillistone. Oder immer wieder für den angesagten Tiroler DJ MEDUN, für den sie ein "abcdfu"-Cover sang und die Single "365". 2024 war ihre Stimme im offiziellen "League Of Legends"-Trailer zu hören, der allein bei YouTube 140 Millionen Mal gestreamt wurde – dort sang sie an der Seite von Forts und 2WEI den Song "Still Here".

Eigene Songs performte und schrieb Tiffany Aris dabei allerdings schon immer. 2022 veröffentlichte sie im Alleingang ihre Debütsingle "Stronger" – ein im wahrsten Wortsinn starker Song, der vor allem im Chorus ganz besonders schön knallt, wenn Aris in das eingangs erwähnte Timbre verfällt. 2024 kam die kraftvolle Ballade "Hero", 2025 das von vielen gefeierte "Breathe". Ein verletzliches und zugleich empowerndes Lied, in dem sie über Angst, Selbstzweifel, Depression und ADHS singt – und über den Moment, in dem der Körper endlich lernt, wieder durchzuatmen.

Im Interview mit dem MDR erklärte Tiffany Aris ihre Herangehensweise bei schweren, persönlichen Themen so: "In den Strophen darf es dunkel werden, aber in den Hooks muss das Licht rein. Dieses Gefühl von Größe, von Öffnung. Hoffnung ist immer Teil meiner Musik."

In diesem Jahr veröffentlichte Tiffany Aris "Vertigo" – und das gleich in zwei Versionen. Einmal als sphärischen Akustiktrack, einmal als zugleich melancholische und tanzbare Hymne zwischen Pop, Deephouse und Electro.

Im Herbst diesen Jahres geht Tiffany Aris nun konsequent den nächsten großen Schritt auf ihren Solopfaden: Ende November startet ihre "Healing Out Loud Tour 2026". Die erste Solotournee, die sie nach Frankfurt, Berlin, Köln und Hamburg führt. Der Titel hätte nicht passender gewählt sein können: denn "healing out lout" ist exakt die Therapiemethode, für die ihre Musik steht.