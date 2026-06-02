Evanescence spielen sich mit "Who Will You Follow" für ihr neues Album warm

Amy Lee gehört zu den prägendsten Stimmen der jüngeren Metal-Geschichte. Mit ihrer Band Evanescence prägt sie seit Mitte der 90er die Szene. Nun erscheint am 5. Juni das neue Album "Sanctuary". Mit der Single "Who Will You Follow" gibt es schon mal einen soundgewaltigen Vorgeschmack.

Über fünf Jahre mussten die Fans von Evanescence auf ein neues Album von Amy Lee und ihre Mitstreiter:innen warten. Am 5. Juni ist es nun aber endlich soweit: Die amerikanische Alternative-Rock-triff-Metal-und-Gothic-Vibes-Band veröffentlicht "Sanctuary" – den Nachfolger zu "The Bitter Truth" aus dem Jahr 2021. Parallel dazu startet die Welttournee zum Album, die Evanescence Mitte September auch nach Deutschland führen wird.

Die im Sommer letzten Jahres veröffentlichte Single "Fight Like A Girl" mit der Sängerin K.Flay ist leider nicht auf dem neuen Album drauf. Sie war der Soundtrack zum Netflix-Film "Ballerina". Dafür gibt es mit "Who Will You Follow" allerdings eine Vorabsingle, die Evanescence von ihrer besten Seite zeigt. Der Song beginnt balladesk: Amy Lee singt dramatisch zum Piano, bis dann in Sekunde 20 kurz der Metal mit kalten, harten Riffs einbricht und nahtlos in eine Art Nine-Inch-Nails-Groove übergeht. Im Chorus kommt dann all das zusammen: das Piano, der Industrial-Groove, die Gitarren und natürlich wieder Amy Lees Stimmgewalt, die den Sound dieser Band schon immer ausmachte.

Geschrieben und produziert wurde "Who Will You Follow" von und mit Zakk Cervini (Bad Omens, YUNGBLD, Bring Me The Horizon, Spiritbox) und Jordan Fish (Bring Me The Horizon, Poppy, House of Protection, Architects). Neben den beiden ist auch noch Nick Raskulinecz (Korn, Foo Fighters, Rush) an der Produktion beteiligt. Die seit einigen Jahren aktuelle Bandbesetzung von Evanescence setzt sich so zusammen: Amy Lee (Gesang, Klavier, Keyboard, Harfe), Tim McCord (Gitarre), Will Hunt (Drums), Troy McLawhorn (Gitarre, Background Vocals) und Emma Anzai (Bass, Background Vocals).

Amy Lee ist damit das einzige Mitglied, das seit der Gründung im Jahr 1995 dabei ist. Der große Durchbruch der Band kam im Jahr 2003, als ihr Album "Fallen" mit der ikonischen Rock-Single "Bring Me To Life" und der atmosphärischen Ballade "My Immortal" weltweit die Charts eroberte. Es ist bis heute das sechbestverkaufteste Album des 21. Jahrhundert und liegt nur knapp hinter "The Fame" von Lady Gaga und dem zweiten Colplay-Album "A Rush Of Blood To The Head".

Über die neue Platte "Sanctuary" sagt Amy Lee: "Die Arbeit daran hat über drei Jahre gedauert, und jetzt, wo ich es endlich in einem Rutsch durchhören kann und kurz davorstehe, es der Welt zu präsentieren, bin ich so verdammt stolz auf jede einzelne Sekunde davon." Dieses Gefühl sei überwältigend, so Lee. Die Arbeit daran sei für sie wie ein Ventil gewesen "für so vieles, was sich falsch und außer Kontrolle anfühlt." Es sei "ein Ort, an dem ich durch die Kraft der Musik und der Verbundenheit Hoffnung entfachen konnte."

Mit dieser positiven Energie wolle sie nun auf Tour gehen.

Die Welttournee beginnt tatsächlich schon wenige Tage nach dem Release. Bis Evanescence in Deutschland ankommen, dauert es allerdings noch ein paar Monate: Sie spielen im September in Hamburg, Berlin und München.