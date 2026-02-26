Der Deutsche Post Marathon in Bonn hat 2026 eine Premiere in petto

Am 19. April findet in Bonn wieder der Deutsche Post Marathon statt, bei dem man sich noch immer anmelden kann. Während man im vergangenen Jahr mit 18.000 verkauften Tickets einen Teilnahmerekord gebrochen hatte, rechnen die Veranstalter diesmal gar mit 20.000 Anmeldungen.

Fitness-Center sind eine gute Sache, vor allem im Winter, aber Sport an der frischen Luft ist eben immer noch schwer zu toppen. Vielleicht ist das ein Grund, warum sich in den letzten Jahren Marathon-Läufe zu einem wahren Erfolgskonzept entwickelt haben.

Das beweist auch der Deutsche Post Marathon in Bonn, der in diesem Jahr am 19. April stattfinden wird. Nebe dem Lauf über die volle Marathon Distanz von 42,195 Kilometer, für den man sich noch anmelden kann, wird es auch wieder einen Halbmarathon geben. Dieser ist allerdings bereits ausverkauft. Außerdem gibt es Wettbewerbe über zehn Kilometer, man kann Handbiken oder Inlinen und sogar im Teamrun antreten, bei dem sich vier Läuferinnen oder Läufer den Marathon als 4er Staffel teilen. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 können im Rahmen des Deutsche Post Schulmarathon kostenlos an den Start gehen.

Der Deutsche Post Marathon Bonn ist längst ein Traditionslauf: Seit 2001 wird er ausgetragen, seit 2011 trägt er die Deutsche Post als Namensgeberin im Titel. Läuferinnen und Läufer schätzen vor allem die besondere Stimmung entlang der Strecke sowie ihren attraktiven Verlauf.

Diese führt – im Idealfall zum schönsten Frühlingswetter – durch die Rheinauen, an zahlreichen Sehenswürdigen der ehemaligen Bundeshauptstadt vorbei und schließlich zum Zielort: dem Bonner Marktplatz. Unterwegs sorgen die engagierten Helfer:innen der lokalen Sportvereine für Unterstützung, während zahlreiche Bands aus der Region die Stimmung heben.

Und wo wir schon gerade bei Musik sind: Im Rahmen des Schulmarathons findet in diesem Jahr eine spannende Premiere statt: der erste Schulband- & Cheerleading-Contest in der Historie des Deutsche Post Marathons. Die Veranstalter schreiben dazu: "Am 19. April suchen wir Schulbands und Cheerleading-Gruppen, die den Marathon entlang der Strecke musikalisch und sportlich begleiten und für Motivation, Begeisterung und echte MitmachStimmung sorgen. Egal ob Rock, Pop oder moderne Covers sowie Cheerleading, Dance-Cheer oder energiegeladene Choreografien – im Mittelpunkt stehen Energie, Teamgeist, Freude an der Performance und der gemeinsame Auftritt vor großem Publikum." Auch hier kann man sich noch bewerben.

Das alles am besten auf www.deutschepostmarathonbonn.de.