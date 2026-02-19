ABBA Gold – The Concert Show wieder live in Deutschland

Es ist nun mal traurige Realität, das einige der größten Bands der Popgeschichte nicht mehr live auftreten. Aber zum Glück gibt es in einigen Fällen "the next best thing" auf den Bühnen. So auch bei der schwedischen Legende ABBA, die von der ABBA Gold – The Concert Show mehr als würdig vertreten wird. Im Frühjahr kann man sie wieder live erleben.

ABBA sind seit geraumer Zeit Pop-Geschichte, aber ihre Songs leben weiter und klingen heute schillernder denn je. Egal, ob der ESC-Klassiker "Waterloo", mit dem vor rund 50 Jahren in Brighton alles seinen Anfang nahm. Oder, die everlasting "Dancing Queen", mit ihrem funky Groove, der allen sagt: "You can dance!" Oder die herzzerreißende Ballade "I Have A Dream". Oder natürlich die unsterblichen "Super Trooper" und "Mamma Mia". All diese Lieder sind im Kanon der Überhits und strahlende Sterne am Pophimmel. Perfekt gesungen, tanzbar, euphorisch – aber immer auch durchzogen von der ABBA-eigenen Melancholie und Traurigkeit.

Wie alle wissen, spielen ABBA schon seit Jahrzehnten nicht mehr live. Die letzte Live-Performance als Band gaben sie am 11. Dezember 1982 in der „The Late, Late Breakfast Show2, die an diesem Tag in einem Studio in Stockholm aufgezeichnet wurde.

Trotzdem müssen die zahlreichen Fans aller Generationen nicht ganz auf den Live-Genuss all dieser Klassiker verzichten. Dafür sorgt seit nunmehr über 20 Jahren ABBA Gold – The Concert Show, die ab Ende März wieder für einige Daten in Deutschland zu sehen sein wird. Der Anspruch dabei: einem Live-Auftritt des Originals so nahe wie möglich zu kommen.

Dabei tut es der Show gut, dass sie sich ständig weiterentwickelt. Sie ehrt natürlich das musikalische Original, schöpft aber Produktions- und Choreografie-technisch aus neuen Entwicklungen. Das aktuelle Programm steht außerdem unter dem Namen "Suprise", was laut Veranstalter bedeutet: "ABBA GOLD beschenkt die Zuschauer mit überraschenden musikalischen und choreografischen Gimmicks während des Konzerts. Sie sollen und werden während der Show dafür sorgen, dass Erinnerungen geweckt werden und hoch-emotionale ABBA Live-Momente der Vergangenheit beim Zuschauer wieder aufkommen. So ist der Titel Surprise nicht nur ein Versprechen, sondern zugleich eine Feiereinladung."