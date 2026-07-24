MEGA MALLE ist nur einmal im Jahr!

Es muss nicht immer der originale Sangria-Eimer am Balneario 5 in Palma, oder der halbe Liter Helles im Bierkönig sein: Wenn die Malle-Sänger:innen Stimmung machen, wird auch der Elbauenpark in Magdeburg zum MEGA MALLE. Am 8. August ist es wieder so weit.

In den Feier-Tempeln von Palma De Mallorca regieren schon seit Jahren die deutschen Party-Schlager. Egal, ob Mega Park, Bierkönig oder Oberbayern: Ohne Szene-Stars wie Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel, MIA JULIA oder Isi Glück geht da nix. Dank der Genannten wissen wir zum Beispiel, dass der Zug keine Bremse hat, "Immer viel trinken" im Urlaub wichtig ist, ein "Delfin" in jede gut sortierte Bauchtasche gehört, morgen früh "Scheißegal" ist und Ikke Hüftgold noch immer schwankt – bei der Frage, ob er mit dem Saufen aufhört.

Mallorca-Schlager, oder so genannte "Ballermann Hits", werden seit Jahrzehnten zu gleichen Teilen gefeiert und verachtet. Eine Meinung zu ihnen hat jeder, das erstaunliche dabei ist aber: Selbst die Musik-Snobs, die verächtlich die Nase rümpfen, wenn sie zum Beispiel Ikke Hüftgold hören, können seine größten Hits meistens mitsingen. Auch wir denken: Es ist eine große Kunst, einen Song zu schreiben, den man schon beim ersten Hören auf halber Strecke komplett bis zum Ende mitsingen kann.

Aber: Zu einem Ballermann-Hit gehört natürlich vor allem die richtige Party-Crowd. Und damit sind wir beim Anlass dieses Textes. Die trifft sich im August nämlich nicht (nur) auf Mallorca an der Playa – sondern auch in Magdeburg in den Elbauen. Dort im Elbauenpark findet am 8. August zum bereits vierten Mal das größte Mallorca-Fest des Sommers statt.

Moderiert von DJ Aaron, der hauptberuflich das Publikum im Biergkönig auf Mallorca bei Laune hält, trifft sich in Magdeburg alles, was auf Mallorca Rang und Namen hat: Neben den oben genannten sind auch dabei: Pietro Lombardi, Julian Sommer, Frenzy, Calvin Kleinen, Oli P und noch viele mehr. Wie sich das für Malle-Fans gehört, startet die Party bereits kurz nach Morgengrauen – Einlass ist um 9 Uhr, den ersten Musikact gibt es dann zum "11 Uhr Zug".

Die Veranstalter lassen im Vorfeld verlauten: "In diesem Jahr wird das MEGA MALLE Festival noch einmal größer, noch krasser und noch lauter als in den Vorjahren." Schon im letzten Jahr kamen etwas über 20.000 Menschen – in diesem Jahr erwartet man 25.000 Malle-Fans.