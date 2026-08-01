"Mirage" von Holiday on Ice ist ab November auf Tour

Seit über 80 Jahren bringt Holiday on Ice in seinen Shows Eiskunstlauf auf Olympia-Niveau, Entertainment und Storytelling zusammen. Die neue Tour "Mirage" setzt nun zum ersten Mal auch auf Stunt- und Action-Elemente – und kommt in einem Jahr, in dem Eiskunstlauf angesagter denn je ist.

Eiskunstlaufen erfreut sich großer Beliebtheit, auch im Jahr 2026. Das liegt vor allem an den diesjährigen Olympia-Winterspielen und an Teilnehmerinnen wie den "Blade Angels". So nannten sich die amerikanischen Eiskunstläuferinnen Alysa Liu, Amber Glenn und Isabeau Levito und begeisterten mit ihrem Charisma, ihrer Haltung, ihrem Spaß am Sport und ihrer Songauswahl. Eiskunstlauf war auf einmal nicht mehr nur Sport, sondern auch Popkulturphänomen und Entertainment.

Wie gut Letzteres mit Ersterem zusammengeht, weiß man bei Holiday on Ice freilich schon eine Weile länger. Die erste Show unter diesem Namen fand bereits 1942 in den USA statt und war die Idee eines Mannes namens Emery Gilbert aus Toledo im Bundesstaat Ohio. Er war allerdings kein Eislaufprofi, sondern Erfinder und Ingenieur. Gilbert war es, der die logistische Grundlage für eine tourende Eiskunstshow legte: Er baute eine portable Eisfläche, die man jederzeit abbauen, zerlegen, transportieren und in einer anderen Stadt wieder aufbauen konnte. The Rest is History könnte man sagen: Holiday on Ice expandierte nach und nach in fast alle Teile der Welt und begeistert seit mittlerweile 80 Jahren Millionen Menschen.

Aber genug der Vorgeschichte: Auch in diesem Jahr tourt ab November 2026 eine neue Show namens "Mirage" durch ganz Deutschland. Der Titel ist dabei durchaus programmatisch zu verstehen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Eiskunstlauf-Star, der zu einem Festival in einem schillernden Insel-Ressort reist und dort lernt, dass strahlende Illusionen die Sicht auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben verstellen können: Liebe und Freundschaft zum Beispiel.

Verantwortlich für die Show sind wieder Kreativdirektor Robin Cousins und Choreograf Mark Naylor. Der Brite Cousins gewann 1980 die Goldmedaille im Einzellauf und wurde im gleichen Jahr auch Europameister: Er steht also für die sportliche Qualitätssicherung bei "Holiday on Ice", das bei "Mirage" wieder zahlreiche Spitzensportler:innen versammelt. Auch Mark Naylour war professioneller Eiskunstläufer und nahm übrigens ebenfalls im Jahr 1980 zum ersten Mal bei Olympia teil. In den letzten Jahrzehnten prägte er aber vor allem als Kreativdirektor und Choreograf die Show-Welt. Als Duo entwickelten Naylor und Cousins für Holiday on Ice bereits die erfolgreiche Show "Horizons".

Mit "Mirage" erweitern die beiden das Konzept einer Holiday-on-Ice-Show nun noch ein bisschen mehr: Erstmals spielt actiongeladenes Stuntskating eine zentrale Rolle in der Geschichte.

"Mirage" wird vom 18. November 2026 bis zum 25. April 2027 in 21 Städten zu erleben sein. Auch in dieser Saison werden wieder Auftritte exklusiver Gaststars in ausgewählten Städten geplant sein.