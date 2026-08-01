Erst Nerd, dann Mentalist: Timon Krause kommt 2027 auf "Happy" Tour

Timon Krause fasziniert und überrascht sein Publikum seit Jahren mit seinen erstaunlichen Hypnose-Skills. Nun kommt ein bekannter deutscher Mentalist 2027 auf Tour und nennt diese "Happy". Im Kern steht die Frage: Was macht uns Menschen glücklich?

Wer zu viel Nachrichten schaut, ist dieser Tage eher das Gegenteil von "Happy". Waldbrände, Terroranschläge, Kriege, politischen Konflikte – alles dabei. Genug schlechte Nachrichten, um sich eher apokalyptisch zu fühlen. Umso erstaunlicher – und auch ein bisschen tröstlich – ist es, dass der Mentalist Timon Krause nun trotzdem das Glücklichsein ins Zentrum seines neuen Programms stellt.

Aber der Reihe nach. Wer Timon Krause bisher noch nicht auf dem Schirm hatte: Der 31jährige ist das, was man heute gemeinhin "Mentalist" nennt. Ein Wort, das viele vielleicht mit der US-Serie gleichen Namens in Verbindung bringen. Die ist hier allerdings nicht gemeint. Das Wort "Mentalist" bezeichnet ganz allgemein eine besondere Form der Zauberkunst, die zu großen Teilen auf Gedächtniskunst, Suggestionstechniken, eine besondere Beobachtungsgabe, Zahlentricks oder Hypnose-Praktiken setzen. Während einige Mentalisten dabei suggerieren, übersinnliche Fähigkeiten zu haben, ist Timon Krause eher down to earth. Er sagte kürzlich im Joyn-Interview (https://www.joyn.de/bts/themen/shows/auf-partys-kam-ich-nur-wegen-meiner-tricks-so-wurde-timon-krause-vom-nerd-zum-mentalmagier-161613): "Das kann wirklich jeder lernen. Das ist wie Klavierspielen."

Der in Moers geborene Krause interessierte sich schon als Teenager für diese Kunst und schrieb mit 16 sein erstes Buch über das Gedankenlesen. "Ich war der Nerd", sagte er 2023 im Gespräch mit Raúl Krauthausen für dessen Podcast "Im Aufzug". "Auf Partys kam ich nur, weil sie mich baten, dort Tricks zu zeigen." Das dürfte allerdings auch ein bisschen Understatement sein: Wer Krause heute sieht, merkt schnell, dass er nicht nur sein Hand- oder besser Kopfwerk beherrscht, sondern auch ein sehr charismatischer Entertainer ist.

So wunderte es nicht, dass er schon 2016 als "bester europäischer Mentalist" ausgezeichnet wurde und den Titel bis 2018 hielt. In dem Jahr kam auch sein zweites Buch "Du bist Mentalist!" Kurz darauf arbeitete er seine Programme "MindGames" und später "Messias" aus und ging auf Touren, die ihn auf alle Kontinente führten. Sein drittes Buch "99 Mind Hacks" kam im Mai.

"Happy – Die Tour" ist nun sein nächstes großes Projekt. Gemeinsam mit seinem Publikum will Timon Krause diese Kernfragen angehen: "Was macht uns eigentlich glücklich? Und können wir unser Gehirn austricksen, um es öfter zu sein?"

Krause erklärt dazu: "Glück und Glücklichsein sind erlernbar." Er wolle mit seiner Show tief in die Psychologie des Glücks eintauchen, die Mechanismen der Wahrnehmung entschlüsseln und mit gänzlich neuen Gedankenspielen und mentalen Experimenten zeigen, wie eng Verstand, Emotion und Körper tatsächlich miteinander verbunden seien. So verspricht es die aktuelle Pressemitteilung.

"Glück ist nichts, was man hat oder nicht hat", sagt der Mentalist aus Isselburg. "Nichts, was zufällig in unser Leben kommt, sondern etwas, das man lernen kann, wenn man seinen Kopf versteht."

Wie das geht, zeigt Timon Krause 2027 live in ganz Deutschland mit seiner Mischung aus Hypnose, Mentalmagie, Witz Charme, Verstand und moderner Psychologie.