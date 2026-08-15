"One Night of MJ" feiert die Musik des "King of Pop"

Spätestens seit dem Riesenerfolg des Kinofilms "Michael" konzentrieren sich die meisten wieder auf Michael Jacksons kulturelle Leistungen und feiern seine Musik. Die Show "One Night of MJ" bedient dieses Bedürfnis nach Hits wie "Billy Jean" und "Beat It". Ab Oktober 2026 und noch bis März 2027 ist sie in Deutschland auf Tour.

Es ist erstaunlich, wie sehr das Biopic "Michael" von Antoine Fuqua die Liebe zur Musik von Michael Jackson aufs Neue befeuert hat. Nach dem Kinostart im April schnellten die Streamingzahlen in die Höhe und vor allem junge Menschen entdeckten seine zahlreichen Hits für sich. Und das obwohl, vorsichtig ausgedrückt, andere Filme in den Jahren zuvor für andere Schlagzeilen gesorgt hatten. Aber die Frage, wie weit man den Künstler von der Kunst trennen kann, ist eben eine, die man für sich beantworten muss.

Konzentrieren wir uns also auf die Musik von Michael Jackon, und die bleibt auch Jahrzehnte später noch spektakulär. Das sah man auch auf der "Michael"-Premiere in Berlin im Frühjahr, wo viele Zuschauer:innen nach der Vorführung einfach im Kino blieben und zu den Hits von "MJ" weitertanzten. Die Videos dieser glücklichen Menschenmenge, die teilweise in MJ-Outfits kamen, gingen danach viral.

Die Show "One Night of MJ", die im Oktober auf Tour geht, feiert den "King of Pop" nun auch und vor allem für seine Musik und bringt sie so authentisch wie möglich auf die Bühne.

Dafür konnte man mit dem Brasilianer Wendel Gama einen der bekanntesten Michael-Jackson-Imitatoren der Welt gewinnen. Allein auf den Socials folgen ihm mittlerweile rund fünf Millionen Menschen und erfreuen sich an seinen Tanz- und Gesangsvideos. Außerdem war und ist er der Star der Show "Michael The Show", einer der größten Michael-Jackson-Tribute-Produktionen weltweit, die mit Orchester, Band und Tänzern ein außergewöhnliches Erlebnis bietet. Gama ist seit dem Kindesalter MJ-Fan, probte die ersten Tanzmoves schon als Siebenjähriger vor dem Spiegel und schaffte es nach und nach auch stimmlich ganz nah an Jackson ranzukommen.

Für "One Night of MJ" hat Gama die schon lange mit ihm auftretende Gitarristin Jennifer Batten an der Seite. Die ist MJ-Nerds natürlich ein Begriff, war sie doch zehn Jahre lang Gitarristin in Michael Jacksons Band für all seine Solo-Tourneen. Zum ersten Mal war sie 1987 bei der "Bad World Tour" an Bord, worauf die "Dangerous World Tour" (1992/93) und die "HIStory World Tour" (1996/97) folgten. Allein die letzte Tournee führte sie mit 82 Konzerten in 35 Länder auf fünf Kontinente. Heute sagt Batten: "Die Zeit mit MJ war die beste meines Lebens, vor allem, weil ich schon zuvor Fan seiner Musik war."

Deshalb sei es eine große Ehre mit Wendel Gama für "One Night of MJ" unterwegs zu sein. "Das Publikum liebt seine Musik – aber viele seiner Fans hatten nie die Chance, Michael live zu erleben. Darum liebe ich diese fantastische Show. Michaels Songs mit Streichern und Trompetern zu interpretieren ist geradezu episch. Michael hätte das bestimmt gefallen. Er war immer bestrebt, dem Publikum einen Wow-Effekt zu liefern."

Die Setlist bietet natürlich alles, was man von einer MJ-Experience erwartet: Man sollte nicht alles vorab verraten, aber "Billie Jean", „Beat it", „Bad”, „Black or White”, „Man in the Mirror”, „Smooth Criminal”, und „Thriller” sind natürlich gesetzt.

"One Night of MJ" startet am 15. Oktober in Mönchengladbach und wird dann bis zum 28. März durch ganz Deutschland touren.