Unheilig werden auch im Sommer 2027 große Konzerte spielen – und dann eine Pause machen

Das Comeback-Album von Unheilig, "LIEBE GLAUBE MONSTER", ist ein ergreifendes, wuchtiges Themenalbum, das sehr gekonnt durch die Genres schwebt – und auch live perfekt funktionierte. Kaum ist die komplett ausverkaufte "Wieder zurück Tournee" vorbei und die "Liebe Glaube Monster Tour 2026 und 2027" gestartet, steht fest: Da kommt noch mehr! Und zwar große Sommershows im nächsten Jahr. Der Knackpunkt dabei: Danach gäbe es "eine längere kreative Pause".

Wie emotional die letzten Monate für den Grafen und sein Projekt Unheilig sind, merkte man vor allem bei seinem Bühnencomeback im September des letzten Jahres. Als er im Rahmen der Preisverleihung zur Goldenen Henne zum ersten Mal seit neun Jahren wieder auf einer großen Bühne stand, rollten ihm einige Tränen über die Wange, als er den Song "Wunderschön" zu Ende gesungen hatte. Der Graf sagte im Schweinwerferlicht: "Ich fühle mich wie so ein kleiner Junge, der in einen Süßwarenladen kommt, und du spürst in dem Augenblick, was dir so lange Zeit gefehlt hat. Es tut mir leid, dass mich meine Emotionen gerade übermannen, aber das ist halt Musik, und das ist das, was ich liebe."

Wir erinnern uns noch einmal kurz: 2014 waren es seine Fans, die Tränen in den Augen hatten, weil der Graf seinen Abschied aus dem Musikgeschäft verkündete. Es folgte noch eine bewegende Tour und 2016 sein letztes Konzert in Köln. Dem Magazin "Brisant" erzählte der Graf über diese Zeit: "Ich habe mein komplettes Studio verschenkt. Ich habe meinen Bart abrasiert. Ich habe meine Telefonnummer gewechselt, hab mein Handy ausgemacht und mir einen Camper gekauft. Ich bin mit meiner Frau und meiner Familie in den Urlaub gefahren und die ersten drei Jahre waren auch super." Nach drei sehr gechillten Jahren kamen sie dann aber plötzlich wieder: Neue Lieder, die ihm nicht aus dem Kopf gehen wollten. Als er Anfang 2025 mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus musste, kam die Erkenntnis, dass seine Karriere als Unheilig noch lange nicht auserzählt ist.

Die Comebacksingle "Wunderschön" – eine zugleich traurige und aufbauende Ballade – zielte direkt auf die Herzen der Fans. Im Chorus heißt es passenderweise: "Ich find es wunderschön, dich heute wiederzuseh'n / Und nach so langer Zeit noch einmal ein Stück mit dir zu geh'n / Lass uns Erinnerung'n schaffen, die unser Herz nie loslassen / Ich find es wunderschön, dass wir uns nach so langer Zeit als Freunde wiederseh'." Spätestens, wenn am Ende der Kinderchor dabei einsetzt, sollte man Taschentücher parat haben.

Aber auch das Comebackalbum "LIEBE GLAUBE MONSTER" erfreute alte wie neue Fans. Und das ist fast schon ein wenig erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Graf seine Fans darauf mit offenen Armen einlädt, mit ihm ins Genre-Karussell zu springen. Aber warum auch nicht? War er doch immer schon ein Mann für viele Bühnen. Oder, wie er sagt: "Unheilig hat sich schon immer durch eine sehr große musikalische Bandbreite ausgezeichnet. Von Metal über Pop, Rock und Balladen zu Schlager und Punkrock oder Alternative Musik und Electro findet sich alles in der Musikalität bei Unheilig wieder. Wir sind früher in Wacken und bei Carmen Nebel aufgetreten, dieser scheinbare Spagat ist Teil der Unheilig-DNA und dies bleibt auch ‚LIEBE GLAUBE MONSTER´ so." Deshalb gäbe es also auf dem Album "eine bunte Mischung aus schnellen Songs, härteren Songs, Balladen, Midtempo Songs oder auch schlageresken Titeln geben. Das alles ist Teil von Unheilig."

Die erste Tour nach dem Comeback wurde dann ein Erfolg, den selbst der Graf nicht so ganz hat kommen sehen. Im Interview mit der Teleschau gab er noch im Frühjahr zu: "Als wir Anfang 2025 das Comeback angingen, wusste ja keiner, wie es laufen würde, ob die Leute meine Musik überhaupt noch hören wollen. Das Ganze war schon auch ein Risiko." Der Graf weiß nämlich: "Man kann mit so einem Neubeginn viel kaputtmachen. Die Hinterlassenschaft mit Unheilig hat ja einen gewissen Wert, den ich nicht mit einem glücklosen Comeback verzocken wollte. Ich war mir wirklich nicht ganz sicher, ob es klappt. Aber dann war es wie eigentlich immer in meinem Leben: Ich hatte das große Glück auf Leute zu treffen, die mir mehr zutrauten als ich mir selber. Und dann hat es funktioniert."

Das kann man wohl sagen! Und weil es so gut läuft und die Leute selig zu den Konzerten rennen, gibt es nun noch eine Zugabe. Nach der "LIEBE GLAUBE MONSTER Tour", die von November 2026 bis Februar 2027 geht, startet im Sommer noch einmal die "MEILENWEIT TOUR", die ihn laut Pressemitteilung "in einige ausgewählten Open Air Arenen Deutschland, Österreichs und der Schweiz" führen wird. Klingt alles super für die Unheilig-Fans – gibt nur einen Knackpunkt. In der Ankündigung heißt es nämlich auch: "Seid dabei, bevor es nach dieser Tournee für den Grafen und Unheilig in eine längere kreative Pause geht." Wir wollen alle ganz doll hoffen, dass diese Pause nicht wieder fast zehn Jahre dauern wird.

Tourtermine

Meilenweit Tour 2027

01.07.2027 - Friedberg - Friedberg Open-Air

02.07.2027 - Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion

03.07.2027 - Hannover - SPORTPARK Hannover

10.07.2027 - Nürnberg - Stadionpark

17.07.2027 - Kassel - Messe Gelände Open Air

23.07.2027 - Ludwigsburg - KSK music Open (Schlosshof)

13.08.2027 - Traunreuth - Bergflair Open-Air (Freibad Traunreut)

14.08.2027 - Coburg - HUK-COBURG open-air-sommer (Schlossplatz in Coburg)

21.08.2027 - Rostock - IGA Park

22.08.2027 - Osnabrück - Schlossgarten Open Air

11.09.2027 - Halle (Saale) - Freilichtbühne Peißnitz

Sommer Open Airs 2026

28.08.2026 - Dresden - Filmnächte am Elbufer

29.08.2026 - Dresden - Filmnächte am Elbufer

05.09.2026 - Hamburg - Inselpark Arena

06.09.2026 - Hamburg - Inselpark Arena

Liebe, Glaube, Monster Tour 2026/2027

14.11.2026 - Bremen - ÖVB-Arena

20.11.2026 - Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

21.11.2026 - Bamberg - Brose Arena

28.11.2026 - Erfurt - Messe / Halle 1

03.12.2026 - Cottbus - Messe

04.12.2026 - Magdeburg - GETEC-Arena

17.12.2026 - Köln - Lanxess Arena

18.12.2026 - Hannover - ZAG Arena

19.12.2026 - Rostock - Stadthalle

29.12.2026 - Dortmund - Westfalenhalle 1

30.12.2026 - Frankfurt - Festhalle Messe Frankfurt

16.01.2027 - München - Zenith

21.01.2027 - Zürich (CH) - Hallenstadion

22.01.2027 - Kempten - bigBOX Allgäu

29.01.2027 - Hamburg - Barclays Arena

30.01.2027 - Kiel - Wunderino Arena

05.02.2027 - Kassel - Probonio-Arena Kassel

06.02.2027 - Berlin - Uber Arena

12.02.2027 - Lingen - Emslandarena

13.02.2027 - Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.02.2027 - Mannheim - SAP Arena

19.02.2027 - Trier - SWT Arena

20.02.2027 - Freiburg - Sick-Arena

25.02.2027 - Regensburg - Das Stadtwerk.Donau-Arena

26.02.2027 - Wien (A) - Stadthalle

27.02.2027 - Innsbruck (A) - Olympiahalle