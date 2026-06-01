Parookaville Festival 2026 lädt Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Felix Jaehn u.v.a. in die City of Dreams

Das spacige, bunte, wilde Parookaville Festival öffnet vom 17. bis zum 19. Juli wieder die Tore zur City of Dreams – seit mittlerweile elf Jahren eine etablierte in Sachen EDM, Dance oder Electro. 2026 sind mit den oben genannten mal wieder einige der angesagtesten Acts des Genres vertreten.

Wer schon mal eine Drohnenaufnahme vom nächtlichen Parookaville-Treiben gesehen hat, weiß, dass dieses Open Air im nordrheinwestfälischen Weeze in der heimischen Festivallandschaft etwas ganz Besonderes ist. Darauf sieht man dann ein buntes Lichtermeer, tausende Menschen, mit Schweinwerfern angestrahlte Waldstücke, gigantische Bühnen wie aus einem Science-Fiction-Film. Dazwischen erkennt man aber auch die Grundzüge einer richtigen Stadt – und das ist die Besonderheit des Parookavilles – oder besser: eine davon. Teil des Festivalkonzeptes ist es nämlich, das gesamte Gelände als "City of Dreams" zu inszenieren und zu begreifen. So gibt es neben den bunten Bühnen-, Gastro und Vergnügungs-Arealen auch "städtische" Einrichtungen wie zum Beispiel ein Postamt, eine Bank, ein Gefängnis (das allerdings als Tattoo-Studio fungiert), ein Schwimmbad mit dem Namen "Bermuda-Viereck", ein Rathaus – und eine Kirche, in dem sich Liebende sogar trauen lassen können. Dementsprechend verkauft das Parookaville keine Tickets, sondern "Visa".

Das Parookaville feierte 2025 sein zehntes Jubiläum und hatte viele Gründe zu feiern: Immerhin ist es eine DER Erfolgsgeschichten auf dem hart umkämpften Festivalmarkt. War die Erstausgabe 2015 noch für knapp unter 20.000 Gäste konzipiert, zählt das Parookaville heute mit zu den größten Festivals in Deutschland und begrüßt über die drei Tage rund 225.000 Besucher:innen.

In diesem Jahr zählen zu den Headliner:innen etablierte Namen wie Argy, Armin van Buuren, Axwell, The Chainsmokers, Charlotte De Witte, Don Diablo, Felix Jaehn, Fisher, Hardwell, R3hab, Scooter, Sonny Fodera, Steve Aoki, Timmy Trumpet und W&W. Aber auch auf den kleineren Bühnen treten Künstler auf. Oder aber man lässt sich einfach vom ständig wechselnden Rhythmus der City of Dreams, den bunten Lichtern oder der Festivalgang leiten. So entwickelt sich nämlich die wahre Faszination dieses Festivals, das in der deutschen Festivallandschaft zweifelsohne ein besonderes Standing hat.

Das komplette Line-up und alle weiteren Informationen zum diesjährigen Parookaville gibt es auf der Parookaville Website. Das Festival findet diesmal vom 17. bis zum 19. Juli auf dem Flughafen Weeze statt.