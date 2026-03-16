98. Academy Awards OSCAR®-Verleihung 2026: Das waren die schönsten Looks des Abends Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Tolle Outfits vom roten Teppich in L.A.: Heidi Klum, Chase Infiniti und Emma Stone (v. l.). Bild: picture alliance / Photoshot / Reuters

Heute Nacht war es wieder so weit: Die OSCAR®-Verleihung fanden zum 98. Mal in der Geschichte statt. Mit dabei war auch in diesem Jahr die Crème de la Crème Hollywoods. Die Outfits der Stars konnten sich wahrlich sehen lassen! Diese Looks haben uns besonders begeistert.

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Heidi Klum glänzt bei den OSCARS® 2026 GNTM-Chefin Heidi Klum zählt schon seit Jahren zu den Stammgäst:innen der OSCARS®. Auch 2026 ist sie wieder mit dabei und zieht mit ihrem Kleid alle Blicke auf sich. Heidi trägt ein champagnerfarbenes, mit Perlen besetztes Kleid von der Brand Chrome Hearts. Ihr Look wird mit einer Perlenkette abgerundet.

Heidi Klum ist zu Gast bei den 98. Academy Awards. Bild: REUTERS

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Barbie Ferreira begeistert im blauen Korsettkleid auf dem Red Carpet Die "Euphoria"-Darstellerin sorgt aktuell immer wieder für Schlagzeilen. Der Grund? Barbie Ferreira hat beeindruckende 23 Kilo abgenommen. Bei der OSCAR®-Verleihung strahlt sie auf dem Red Carpet in einem blauen Korsettkleid der Marke Gap Studio, was ihre schmale Taille ganz besonders betont.

Barbie Ferreira lies sich die 98. Academy Awards nicht entgehen. Bild: IMAGO/UPI Photo

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Timothée Chalamet ganz in Weiß bei den OSCARS® Was für ein Look: Timothée Chalamet, nominiert für einen Academy Award für seine Rolle in "Marty Supreme", zeigte sich auf dem roten Teppich in einem edlen Outfit ganz in Weiß von Givenchy. Der Preis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ging dann allerdings an Michael B. Jordan.

Timothée Chalamet brilliert in einem besonders edlem weißen Anzug. Bild: REUTERS

Chase Infiniti Die Schauspielerin, die im OSCAR®-Abräumer "One Battle After Another" mitspielt, posierte auf dem Red Carpet in einem opulenten, fliederfarbenen Kleid mit langer Schleppe von Louis Vuitton. Das Outfit wurde mit einem passenden Armreif und einer Kette abgerundet.

"One Battle After Another" räumt am Ende sechs der begehrten Auszeichnungen ab, unter anderem als "Bester Film".

Chase Infinti kam bei den 98. Academy Awards in einem fliederfarbenen Kleid. Bild: REUTERS

Damson Idris Der britische Shooting-Star Damson Idris spielt eine der Hauptrollen im OSCAR®-nominierten Film "F1". Auf dem roten Teppich zeigte er sich im edlen dunkelblauen Mantel mit einem ungewöhnlichen, grau-schwarzen Pelzkragen.

Damson Idris trug bei den OSCARS® einen extravaganten Mantel. Bild: Reuters

Arón Piper Der deutsch-spanische Schauspieler Arón Piper, bekannt aus der Teenie-Serie "Élite", trug bei den 98. Academy Awards ein schwarz-weißes Ensemble der Marke Dior, bestehend aus einem weißen Sakko, einer schwarzen Anzugshose und einer schwarzen Fliege.

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Emma Stone Emma Stone war für ihre Rolle im Film "Bugonia" nominiert. Für diesen besonderen Abend hatte sich die 37-Jährige richtig in Schale geworfen. Sie trägt ein Kleid in edlem Silber von Louis Vuitton mit tiefem Rückenausschnitt. Am Ende musste Emma Stone ohne die begehrte Auszeichnung nach Hause gehen.

Emma Stone präsentiere sich im noblen Kleid als Nominierte. Bild: REUTERS

Pedro Pascal Wow, was für ein Anblick! Pedro Pascal überraschte auf dem Red Carpet im Dolby Theatre mit einem ganz ungewohnten Look. Er zeigt sich ohne sein Markenzeichen - einen Schnauzer. Er trug ein Ensemble von Chanel, bestehend aus einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd, auf dem eine große weiße Ansteckblume prangte.

Ganz ohne Bart: Pedro Pascal begeisterte bei den 98. Academy Awards mit einem ungewohnten Look. Bild: REUTERS

Danielle Brooks Die "Orange is the New Black"-Darstellerin setzte auf ein cremefarbenes Dress mit einem weiten Ausschnitt und einem hohen Beinschlitz. Dazu trug sie High Heels und eine cremefarbene Tasche.

Danielle Brooks zog bei den 98. Academy Awards mit ihrem cremefarbenen Kleid alle Blicke auf sich. Bild: REUTERS

Li Jun Li Auch Schauspielerin Li Jun Li sorgte für einen besonderen Hingucker auf dem Red Carpet im Dolby Theatre in Los Angeles. Sie trug ein knallrotes Kleid mit einer langen Schleppe von Gaurav Gupta Couture.

Li Jun Li posierte auf dem Red Carpet in einem roten Kleid. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Demi Moore Die Schauspielerin war bei der 97. OSCAR®-Verleihung 2025 für den Film "The Substance" nominiert - ging aber leer aus. Auch in diesem Jahr war Demi bei den OSCARS® zu Gast und begeisterte mit ihrem Look auf dem Red Carpet alle Fotograf:innen. Sie trug ein mit Federn besetztes Kleid von Gucci in den Farben Schwarz und Dunkelgrün.

Demi Moore zog bei den 98. Academy Awards alle Blicke auf sich. Bild: REUTERS

Chloé Zhao Für ihre Arbeit am Film "Nomadland" hatte Chloé Zhao 2021 schon einmal einen Academy Award gewonnen. Dieses Jahr trat sie für den Film "Hamnet" in der Kategorie "Beste Regie" an, ging aber leider leer aus. Auf dem Red Carpet posierte Chloé in einem schwarzen Kleid mit weiten Ärmeln von Gabriela Hearst. Blickfang war zudem ein schwarzer Schleier.

Chloé Zhao begeisterte bei den 98. Academy Awards in diesem schwarzen Kleid. Bild: REUTERS