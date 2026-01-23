zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
98. Academy Awards

Oscars 2026: Die 10 Nominierungen in der Kategorie "Bester Film" stehen jetzt fest

Aktualisiert:

von Anna-Maria Hock

Die vielleicht beliebteste Kategorie bei den Oscars. Welcher Film macht das Rennen?

In der Nacht vom 15. März heißt es wieder "And the Oscar goes to...". Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Kategorie "Bester Film". Jetzt stehen die zehn nominierten Filme dafür fest.

Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Bester Film"

  • "Bugonia"

  • "F1"

  • "Frankenstein"

  • "Hamnet"

  • "Marty Supreme"

  • "One Battle After Another"

  • "The Secret Agent"

  • "Sentimental Value"

  • "Sinners"

  • "Train Dreams"

Darum geht es in der Kategorie "Bester Film"

Der Oscar für den besten Film wird seit 1929 vergeben. Bis 1951 ging der Preis noch an die Produktionsgesellschaften, seit 1952 werden die Produzenten eines Films mit dem Oscar geehrt. Insgesamt werden in der Kategorie fünf bis zehn Streifen nominiert. Zu den jüngsten Preisträgern zählen etwa "Anora" (2025), "Oppenheimer" (2024), "Everything Everywhere All At Once" (2023), "Coda" (2022), "Nomadland" (2021) und "Parasite" (2020).

Seit 2024 müssen Filme bestimmte Diversitätsanforderungen erfüllen, um für die Kategorie zugelassen zu werden. Zu den Anforderungen zählt beispielsweise, dass mindestens 30 Prozent des Casts eines Films der LGBTQ+-Community und bestimmten ethnischen Gruppen angehören. Zudem müssen zwei Führungspositionen - wie etwa Casting Director oder Filmregisseur - von Menschen bestimmter ethnischer Gruppen eingenommen werden.

Das sind die wichtigsten Kategorien bei den Oscars®

