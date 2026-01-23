98. Academy Awards
Oscars 2026: Die 10 Nominierungen in der Kategorie "Bester Film" stehen jetzt fest
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
In der Nacht vom 15. März heißt es wieder "And the Oscar goes to...". Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Kategorie "Bester Film". Jetzt stehen die zehn nominierten Filme dafür fest.
Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Bester Film"
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"One Battle After Another"
"The Secret Agent"
"Sentimental Value"
"Sinners"
"Train Dreams"
Schau dir diese Oscar-prämierten Filme an
Darum geht es in der Kategorie "Bester Film"
Der Oscar für den besten Film wird seit 1929 vergeben. Bis 1951 ging der Preis noch an die Produktionsgesellschaften, seit 1952 werden die Produzenten eines Films mit dem Oscar geehrt. Insgesamt werden in der Kategorie fünf bis zehn Streifen nominiert. Zu den jüngsten Preisträgern zählen etwa "Anora" (2025), "Oppenheimer" (2024), "Everything Everywhere All At Once" (2023), "Coda" (2022), "Nomadland" (2021) und "Parasite" (2020).
Seit 2024 müssen Filme bestimmte Diversitätsanforderungen erfüllen, um für die Kategorie zugelassen zu werden. Zu den Anforderungen zählt beispielsweise, dass mindestens 30 Prozent des Casts eines Films der LGBTQ+-Community und bestimmten ethnischen Gruppen angehören. Zudem müssen zwei Führungspositionen - wie etwa Casting Director oder Filmregisseur - von Menschen bestimmter ethnischer Gruppen eingenommen werden.
Das sind die wichtigsten Kategorien bei den Oscars®
Mehr entdecken
Staffelstart am 23. Januar
Was macht "SOKO Wien" so besonders für Lilian Klebow?
Ab 26. Januar wird es flirty
"Die Landarztpraxis": Es funkt zwischen Alexandra und Max
Serien-Zuwachs
Mina Özlem Sagdic: Das ist die Neue beim "Bergdoktor"
"Ich blicke nicht zurück im Zorn!"
"In aller Freundschaft"-Aus setzte Michael Trischan arg zu - gibt es dennoch ein Comeback als Brenner?
"Ich habe nur für sie gebrannt"
Rudi Cerne: Jugendliebe Christiane ist bis heute sein Lebensmittelpunkt
Gelobt, gehandelt, gestrichen
Oscar-Snubs 2026: Diese Filme und Stars wurden komplett ignoriert