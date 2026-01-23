Zwischen Karriere und großen Gefühlen
Iris Berben privat: Dieser berühmte Musiker ist ihr Ex-Partner
Veröffentlicht:von Johanna Grauthoff
Seit mehr als fünf Jahrzehnten gehört Iris Berben fest zur deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Doch während ihre Karriere öffentlich stattfand, blieb ihr Liebesleben meist im Hintergrund. Dabei spielten einige prominente Männer eine wichtige Rolle in ihrem Leben.
Eine Ikone des deutschen Fernsehens
Iris Berben ist aus der deutschen Medienlandschaft nicht wegzudenken. Ob in Kinohits wie "Der Vorname", großen TV-Produktionen oder als gesellschaftspolitisch engagierte Persönlichkeit - die Schauspielerin hat sich über Jahrzehnte eine außergewöhnliche Karriere aufgebaut. Privat ging sie dabei stets ihren eigenen Weg. Beziehungen ja, Ehe nein! Dabei blickt Berben auf mehrere prägende Partnerschaften zurück, darunter auch bekannte Namen.
"Der Vorname" mit Iris Berben findest du bei Joyn PLUS+
Seit 20 Jahren an ihrer Seite: Heiko Kiesow
Seit rund zwei Jahrzehnten ist Iris Berben mit Stuntman Heiko Kiesow liiert. Kennengelernt haben sich die beiden 2006 bei den Dreharbeiten zum ZDF-Zweiteiler "Afrika, mon amour". Was zunächst beruflich begann, entwickelte sich schnell zu einer privaten Liebesgeschichte.
Während der Dreharbeiten kamen sich die beiden näher und verliebten sich. Ihre Filmfigur Katharina von Strahlberg flieht nachdem Liebesdrama nach Afrika, um ein neues Leben zu beginnen. Für die heute 75-Jährige war diese Zeit auch persönlich ein Neubeginn.
Bis heute sind Berben und Kiesow ein Paar, allerdings ohne Trauschein. Verheiratet sind die beiden nicht - und das ganz bewusst.
Warum Iris Berben nie heiraten wollte
Dass Iris Berben und Heiko Kiesow nicht verheiratet sind, hat nichts mit fehlender Liebe zu tun. Vielmehr stand die Schauspielerin der Institution Ehe lange skeptisch gegenüber. In Interviews erklärte sie mehrfach, die Ehe sei für sie früher "zu konservativ besetzt" gewesen.
Gegenüber dem "Bunte"-Magazin sagte sie einmal offen: "Heirat war in meinem ganzen Leben kein Thema für mich." Später relativierte sie diese Haltung zwar, schloss eine Hochzeit aber weiterhin aus.
Erste große Liebe: Musiker Abi Ofarim
Neben den großen Beziehungen gab es auch kürzere Kapitel. Ende der 1960er-Jahre war Iris Berben mit dem israelischen Sänger Abi Ofarim liiert. Sie war damals 19 Jahre alt, er Anfang 30 und bereits verheiratet.
Für die junge Schauspielerin verließ er seine Ehefrau Esther. Doch die Beziehung zwischen Berben und Ofarim hielt nicht lange. Iris Berben selbst äußerte sich nie öffentlich zu dieser Liaison, Abi Ofarim hingegen sprach Jahrzehnte später offen darüber:
Wir lebten aus dem Vollen, als würde das Geld nie ausgehen, unsere Liebe nie enden.
Gleichzeitig räumte er ein: "Ich habe ihr sehr wehgetan." Was genau zum Bruch der Beziehung führte, blieb jedoch privat.
Mehr als 40 Jahre nach der Trennung schwärmte Ofarim noch immer von Berben und nannte sie "die perfekte Frau". Zu diesem Zeitpunkt war die knapp 60 Jahre alt. Abi Ofarim verstarb 2018 im Alter von 80 Jahren. Er hinterließ seine beiden Söhne Gil Ofarim und Tal Ofarim (bekannt von "The Voice of Germany")
32 Jahre Beziehung: Gabriel Lewy als wichtiger Lebensmensch
Nach dieser frühen, intensiven Liebe folgte eine der längsten Beziehungen im Leben von Iris Berben. Über 32 Jahre war sie mit dem israelischen Geschäftsmann Gabriel Lewy liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden 1974, Berben war damals 24 Jahre alt und noch weit entfernt von ihrem späteren Durchbruch als Schauspielerin.
Erst vier Jahre später gelang ihr der große Karrieresprung. Lewy begleitete sie durch diese entscheidende Phase ihres Lebens. 2006 trennten sich die beiden nach mehr als drei Jahrzehnten Beziehung. Trotz der Trennung blieb Lewy ein wichtiger Teil ihres Lebens.
Auch innerhalb der Familie spielte er eine zentrale Rolle: Für Berbens Sohn Oliver wurde Gabriel Lewy zur Vaterfigur.
Sohn Oliver Berben und ein bis heute ungelüftete Geheimnis
1971 brachte Iris Berben ihren Sohn Oliver zur Welt. Damals war die Schauspielerin erst 21 Jahre alt. Über viele Jahre zog sie ihn allein groß - parallel zu einer Karriere, die sie zunehmend ins Rampenlicht rückte.
Oliver Berben entschied sich später ebenfalls für die Filmbranche, allerdings hinter der Kamera. Heute zählt er zu den erfolgreichen Filmproduzenten in Deutschland.
Wer sein leiblicher Vater ist, hat Iris Berben bis heute nie öffentlich gemacht. Da sie erst einige Jahre später mit Gabriel Lewy zusammengekommen ist, hält sich seit Jahrzehnten das Gerücht, dass der verstorbene Sänger Abi Ofarim sein Vater sein könnte. Bestätigt wurde das nie. Fest steht lediglich: Gabriel Lewy übernahm für Oliver über viele Jahre hinweg die Rolle des Ziehvaters.
"Ich hatte zweimal großes Glück" - Berben über ihre Partner
Rückblickend spricht Iris Berben sehr reflektiert über ihr Liebesleben. 2022 sagte sie im MagentaTV-Format "Bestbesetzung" mit Johannes B. Kerner: "Ich habe zweimal im Leben das Glück gehabt, einen guten Partner an meiner Seite zu haben." Gemeint waren Heiko Kiesow und Gabriel Lewy.
Über Abi Ofarim äußert sich die Schauspielerin bis heute nicht öffentlich. Die Trennung soll nicht im Guten verlaufen sein - ein weiteres Beispiel dafür, wie konsequent Berben ihr Privatleben schützt.
Kurze Liaison mit Fritz Wepper
Noch vor diesen prägenden Beziehungen gab es eine weitere kurze Romanze. Mit gerade einmal 18 Jahren hatte Iris Berben eine Liaison mit Schauspieler Fritz Wepper, der damals 27 Jahre alt war. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zum Film "Der Mann mit dem Glasauge".
Öffentlich bekannt wurde diese Affäre erst viele Jahre später, als Wepper in seiner Autobiografie "Ein ewiger Augenblick" darüber schrieb. Darin erinnerte er sich: "Wir sahen uns ab und zu und wie das eben so ist, waren wir plötzlich mehr als nur Kollegen."
Mehr entdecken
Ihr Weg zur Schauspielerei
Nilam Farooq: Darum beendete der Film-Star die Youtube-Karriere
Wie läuft das Patchwork-Modell beim Schauspieler?
"Stromberg"-Star Oliver Wnuk: "Als Kind wollte ich Papst werden"
Beim "Promi-Büßen" auf Platz 9
Bauernhof, Promi-Büßen und jetzt Dschungelcamp: Patrick Romer im Porträt
Der TV-Liebling stürzt sich in die Realitywelt
Vor Dschungel-Abenteuer: Das ist "Forsthaus Falkenau"-Star Hardy Krüger jr.
Im Porträt
Ohne Ehemann Matthias im Dschungelcamp: Hubert Fella
Nicht nur im Dschungel
Mirja du Mont: Karriere, Ehe und ihr Weg zu neuer Stärke
Deutsche Soap-Serie machte sie zum Star
Von "Marienhof" bis Dschungel: Nicole Belstler-Boettcher im Porträt
Neue TV-Challenge in Australien
Vom OP-Saal ins Dschungelcamp: "In aller Freundschaft"-Star Stephen Dürr im Porträt
Klicks statt Qualität?
"Anna und ihr Untermieter": Katerina Jacob mit Kritik an "Das Traumschiff"