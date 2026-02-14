"Habe gerade richtig Angst"
Kate Merlan unter Schock: Sie wurde Zeugin eines Mordes
Aktualisiert:von spot on news
Während eines Drehs von Kate Merlan ist es in New York zu einem schockierenden Verbrechen gekommen. Ganz in ihrer Nähe wurde ein Mann in einem Laden erschossen.
Realitystar Kate Merlan (39) berichtet von einem erschütternden Verbrechen in New York City. Als sie vor einem Laden drehen wollte, wurde in dem Geschäft am helllichten Tag ein Mann erschossen.
"Ich habe gerade richtig Angst", berichtet Merlan in einem in ihren Instagram-Stories (@katemerlan) veröffentlichten Clip. Sie und ihr Team hätten gerade vor einem Laden der Kette 7-Eleven angefangen zu drehen, als sie rund zehn Minuten später plötzlich weggeschickt wurden.
Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei seien herbeigeeilt. "Hier ist gerade irgendwas richtig Schlimmes passiert", erzählt sie weiter. "Ich stand direkt vor dem Laden und wollte mir Getränke kaufen als einfach ein Mann erschossen wurde", schreibt sie dazu.
"Es ist einfach jemand erschossen worden"
Zu einem Bild, auf dem Einsatzkräfte vor dem Laden zu sehen sind, berichtet Merlan außerdem: "Der Mann war direkt tot und der Täter ist noch an uns vorbei weggerannt aus dem Laden..."
In einem weiteren Clip sagt der Realitystar, der unter anderem aus Formaten wie "Promis unter Palmen" oder "Villa der Versuchung" bekannt ist, wie schockierend alles war.
"Es ist einfach jemand erschossen worden. [...] Es ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", ringt Merlan nach Worten. "Ich habe so etwas noch nie erlebt, in meinem ganzen Leben." Sie sei "komplett im Schock".
Der Vorfall habe sich gegen 10:30 Uhr in dem Geschäft in der Nähe des Times Square ereignet, wie unter anderem "ABC7 New York" berichtet. Bei dem Opfer handelt es sich offenbar um einen obdachlosen Mann. Demzufolge sollen zwei Männer im Streit den Laden betreten haben. Wenige Sekunden später habe einer eine Waffe gezückt und den anderen erschossen. Die Polizei habe Material von Überwachungskameras vorliegen, der Täter soll demnach noch flüchtig sein.
