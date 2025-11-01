Hol dir die Party auf die Couch!
Showtime statt Herbst-Blues: Die Highlights erwarten dich im November auf Joyn
Aktualisiert:von Katharina von Freyburg
Von wegen, der November ist trist und eintönig! Die heißesten Reality-Stars, angesagtesten TV-Promis und schlagfertigsten Moderator:innen bringen diesen Monat Abwechslung und Schwung in deinen Alltag - und dafür musst du nicht mal das Haus verlassen.
Vom Luxusleben in den Survival-Modus! Zum dritten Mal tauschen deutsche Reality-Stars im "Forsthaus Rampensau Germany" Schaumbad und Social Media gegen Schlammdusche und Schlafsaal. Im Selbstversorger-Forsthaus in den Kärntner Bergen konkurrieren neun Promi-Duos um den Titel "größte Rampensau Deutschlands" - und ein Preisgeld von 50.000 Euro. In rustikaler Umgebung unter Dauerbewachung zeigt sich schnell: Wo kein WLAN ist, liegen die Nerven blank. Wer hier bestehen will, braucht mehr als Filter und Follower:innen.
Auch 2025 verspricht das Waldabenteuer wieder eine Mischung aus Lagerfeuer-Romantik und Lagerkoller. Schon vor Staffelstart gibt’s unter den Kandidat:innen von Staffel 3 ordentlich Zoff, wie bei Walentina Doronina und Eva Benetatou. Auch Marc-Robin Wenz scheint in Streitlaune. Ob Sarah Knappik und Ehemann Bernhard für Kuschel-Vibes sorgen können? Das erfährst du ab 13. November im Stream auf Joyn.
Alle Infos zum Start und Sendezeiten findest du hier.
Kennst du schon das Kult-Format?
Überlebensgroße Kostüme, poppige Performances und eine große Portion Rätselspaß - das Erfolgsrezept von "The Masked Singer" geht in die zwölfte Runde! Am Ratepult übernehmen Verona Pooth und Chris Tall als festes Duo und bekommen in jeder Show prominente Unterstützung. Matthias Opdenhövel führt gewohnt charmant und kurzweilig durch die sechs Live-Ausgaben.
Und die ersten Masken in Staffel 12? Stylish, schräg und einfach spektakulär: der drei Meter hohe King, die wandlungsfähige Muuhnika, Tanznudel Rave-loli und Hundespielzeug Quietsch.
Am Samstag, 8. November, um 20:15 Uhr - live auf ProSieben und im Stream auf Joyn - geht's los mit sechs Wochen voller Spekulationen und Mitfiebern.
Die letzten Staffeln "The Masked Singer" auffrischen?
Wortwitz-Power hoch vier! Die Satire-Künstler und die Podcast-Comedians werden sich die Pointen nur so um die Ohren hauen. Die beiden "heute-show"-Reporter Fabian Köster (30) und Lutz van der Horst (50) treten das erste Mal an. Özcan Cosar (44) und Bastian Bielendorfer (41) waren bereits bei "Schlag den Star" erfolgreich. Normalerweise spielt ein Promi gegen einen anderen. Seit 2023 gab es allerdings auch schon sieben Duo-Duelle - das erste gewannen die "Bratwurst & Baklava"-Stars gegen die Boss-Hoss-Frontmänner Alec Völkel und Sascha Vollmer. Ob sie auch dieses Doppel-Match für sich entscheiden können?
Moderiert wird die Show am Samstag, 1. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn, von Matthias Opdenhövel. Die nächste Ausgabe läuft dann erst wieder am 20. Dezember.
Wenn Ex-Bewohner:innen, Ex-Freund:innen und TV-Kontrahent:innen aufeinandertreffen, ist klar: Das wird kein Wellness-Trip! Im neuen Reality-Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" von ProSieben und Joyn müssen sich TV-Stars ihren alten Konflikten stellen. Im Team mit ihren jeweiligen Rival:innen ringen sie nicht nur um Versöhnung, sondern es stehen auch 50.000 Euro auf dem Spiel. Alte Feindschaften, ehrliche Emotionen: Hier wird gestritten, gelacht und verziehen - oder auch nicht.
Zwischen Giulia Siegel und Verena Kerth herrscht seit zehn Jahren Dauerstreit. Ob bei den Münchner Society-Ladys schon vor der ersten Challenge die Fetzen fliegen? Und wie schlägt sich Sara Kulka im Duo mit Erzfeind Ronald Schill? Erst vor ein paar Monaten äußerte sie in der "Villa der Versuchung" noch überzeugt: "Ich gehe mit Ronald auf gar keinen Fall mehr in ein Format." Welche "Promi-Showdown"- Kandidat:innen schaffen es, alte Verletzungen zu heilen - und wer zieht sich neue zu? Die Antwort gibt’s ab Donnerstag, 6. November, um 20:15 auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
"Die Abrechnung" im ProSieben-Livestream auf Joyn
Das Sound-Quiz mit der goldenen Ananas ist zurück! Live, laut und mit jeder Menge Ohrwurmpotenzial. Vier Promis und eine Wildcard buzzern sich pro Folge durch die größten Hits der Musikgeschichte. Wer den Song zuerst erkennt, punktet - wer danebenliegt, landet beim Straf-Karaoke. Und da warten schon mal überraschende Duett-Partner:innen!
Mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos. Dazu gibt's Liveband, spontane Gesangseinlagen und das einmalige Moderations-Talent der Wolter-Brüder. Live mitraten, live mitsingen - ab Dienstag, 4. November, um 22:35 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
"Erkennst DU den Song? LIVE" ab 4. November um 20:15 auf ProSieben
Keine Frage! Der Abschied fällt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bestimmt nicht leicht. Immerhin läuft "Das Duell um die Welt" seit 13 Jahren und hat neue Maßstäbe gesetzt - mit waghalsigen Stunts, skurrilen Aktionen und viel Selbstironie. Die letzten drei Folgen der finalen Staffel sind ab 30. November jeweils sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn zu sehen.
"Das Duell um die Welt" ab 30. November im kostenlosen Livestream ansehen!
Dem Moderatoren-Duo wird aber auch in Zukunft garantiert nicht langweilig: Neben "Ein sehr gutes Quiz", "Duell um die Geld" und "Wer stiehlt mir die Show" versuchen sie ab 19. November in ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" erneut ihren Arbeitgeber zu besiegen - und damit 15 Minuten Live-Sendezeit zu gewinnen.
Ab 19. November kannst du dir die Sendung immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn anschauen.
Um die Wartezeit zu verkürzen
Weitere November-Highlights
Diesen Monat gibt's außerdem noch mehr Knobelspaß: In SAT.1 läuft am 13. November um 20:15 Uhr eine neue Folge von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - im Anschluss daran werden Wiederholungen gesendet.
Und bei Kabel Eins heißt es am 27. November wieder Ärmel hochkrempeln. In "Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!" packen die beiden Spitzenköche Frank Rosin und Alexander Kumptner dort an, wo's in Restaurants und Betrieben brennt - mit Herz, Humor und ordentlich Würze.
Mehr entdecken
Gefährliche Selfies
Gefährlicher Bären-Highway: "Galileo" zeigt den tödlichen Tourismus-Trend
Liebes-Aus
"Sie fühlte sich unwohl": Liebes-Aus bei Ana de Armas und Tom Cruise?
Kult-Trilogie
Ist der Pferdekopf echt? 10 faszinierende Fakten zu den "Der Pate"-Filmen
Ab in den Ring!
"Galileo" in der Wrestling-Kirche: Wie der Gottesdienst Gläubige anzieht
Immer was los
So tickt "Bares für Rares"-Händler Walter Lehnertz privat
Neue Folge "WaPo Bodensee": Wann die neuen Fälle im Ersten starten